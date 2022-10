Pregària al col·legi Montesion de Palma: «Els crits són penosos i condemnables, per dir una cosa suau»

Cada divendres, al col·legi Montesion de Palma, es distribueix una espècie de pregària o reflexió a tots els alumnes. La de divendres passat, titulada 'Nuestras miserias', feia referència als fets del col·legi major Elías Ahuja de Madrid, que tenien com un dels principals protagonistes un exalumne del centre.

La part final de la pregària diu:

«Ahir circulaven per internet multitud de vídeos amb càntics i crits de pèssim gust entre col·legials majors a la ciutat universitària de Madrid. Les tertúlies de ràdio i els comentaris a la premsa eren unànimes: condemnaven el succeït i demanaven mesures exemplars sobre els instigadors d'aquell fet. El fet és òbviament lamentable i els crits, més enllà de l'efecte que causés l'alcohol, la tradició o la testosterona són penosos i condemnables, per dir una cosa suau. El problema és que potser la nostra indignació oculta les vegades que ens comportam com a energúmens sobre aquell al qual considerem feble. L'insult públic emparat en la massa no és més greu que el comentari insultant, vexatori o groller sobre una persona en un passadís o grup de WhatsApp. Condemnam el més renouer, quan nosaltres mateixos feim el mateix de manera sibil·lina. A Jesús el va enviar a la creu una multitud que cridava histèrica. Però l'autèntica condemna a mort es va forjar amb milers de comentaris –i xiuxiuejos– molt educats, en veu tènue.

Potser això va més enllà de condemnar al culpable i la clau sigui veure, de la mà del Senyor, el nostre comportament amb el proïsme. Cridem o no».