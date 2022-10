Creus que el Govern hauria d'ajornar l'aplicació de la LOMLOE?

Aquest curs ha entrat en vigor la LOMLOE. La nova llei educativa ha començat a aplicar-se en determinats cursos com a mesura d'adaptació progressiva. La norma implica tot un canvi en les metodologies i les avaluacions, reformulant el concepte d'aprenentatge.

Però la nova llei ha generat el malestar de bona part de la comunitat educativa que considera que la seva aplicació durant aquest curs s'ha fet de manera precipitada. Així, els sindicats han reclamat poder ajornar-ne l'aplicació i així desenvolupar un calendari realista per a la seva implementació.

Fins i tot MÉS per Mallorca ha reclamat a Educació que els centres puguin decidir si apliquen o no la llei durant aquest curs per tal de poder donar resposta als entrebancs organitzatius que implica la nova norma educativa. Mentrestant, el Govern ha relaxat les exigències inicials i es mostra obert a poder renegociar les condicions d'implementació de la nova llei.

Davant aquesta situació, dBalears demana als seus lectors si consideren que el Govern hauria d'ajornar definitivament l'aplicació de la LOMLOE durant aquest curs. Les respostes de l'enquesta són les següents:

-Sí, és una llei que requereix una major planificació.

-No, cal una adaptació gradual i els terminis són els correctes.