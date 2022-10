L'Agència Tributària de les Balears incorpora Bizum com nou sistema de pagament

L'Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB) ha implementat el servei de pagament immediat Bizum per als usuaris de la seva aplicació per a dispositius mòbils.

Tal com ha explicat el govern aquest dissabte, els contribuents que estiguin adherits a Bizum «podran seleccionar aquesta opció de pagament i fer abonaments de tributs o deutes amb aquest sistema». Només hauran d'introduir el número de telèfon mòbil vinculat a Bizum i s'obrirà la passarel·la de pagaments de l'entitat bancària per acceptar i autoritzar l'operació. A l'aplicació de l'ATIB constarà el tribut o deute pagat i es podrà accedir i descarregar el justificant de pagament.

Tal com han explicat, aquest sistema de pagament se suma a la resta d'opcions ja operatives de les quals disposen els contribuents, per via telemàtica a través de la banca electrònica de les entitats col·laboradores (CaixaBank, Banca March, BBVA i Colonya, Caixa Pollença); o amb targeta bancària (amb independència de l'entitat emissora de la targeta).

18.400 operacions en un any

L'aplicació mòbil de l'ATIB es troba operativa des del mes d'octubre de 2021. Compta actualment amb més de 12.350 usuaris i ha servit per fer més de 18.400 operacions durant el seu primer any de funcionament. S'han fet 10.696 pagaments; s'han gestionat 2.546 cites prèvies; 2.607 actualitzacions de les dades de contacte i s'han tramitat 2.460 domiciliacions de tributs.

A través de l'aplicació de l'ATIB, tal com ja es pot fer al Carter virtual al portal www.atib.es, es poden consultar deutes i pagaments, sol·licitar cita a una oficina, actualitzar les dades de contacte, fer consultes o sol·licitar informació sobre procediments, domiciliar el pagament de tributs en una entitat bancària, i, en el cas de disposar d'un document d'ingrés generat per l'ATIB, fer el pagament ja sigui introduint les claus de referència del document o escanejant el seu codi de barres.

L'aplicació de l'ATIB per a dispositius mòbils està disponible a les plataformes oficials de descàrrega App Store i Google Play per a dispositius que utilitzen els sistemes operatius IOS i Android, respectivament.