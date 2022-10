Daniel Quetglas i Pep Prieto 'de Cala Bona' seran els conductors del nou magazín dels dissabtes a Ona Mediterrània

Daniel Quetglas i Pep Prieto, conegut a les xarxes com a Pep de Cala Bona, seran els conductors de 'Dissabte Gran', el nou magazín dels dissabtes a Ona Mediterrània.

Dissabte Gran es podrà escoltar en directe a Ona Mediterrània, cada dissabte de les 9.00 a les 11.00. Serà un magazín de varietats que inclourà seccions diverses i donarà veu als moviments socials i iniciatives populars.

Segons Quetglas i Prieto, els continguts de 'Dissabte Gran' seran: la gestió de l'aigua, com a bé cada vegada més escàs; la pèrdua d'identitat a Mallorca i a les Balears; la pagesia popular; l'actualitat de la Federació d'Associacions de Veïns i recomanacions de llibres.

També hi haurà seccions com la cançó de la meva vida; els monòlegs de Pere J. 'Solleric'; esports a l'edat madura amb el corredor popular Joan Tur; i les col·laboracions de Fridays for Future, Vianants en Lluita i l'Associació Balear d'Amics de les Bandes Sonores (ABABS).