EAPN-Illes Balears exigeix a Vox una «immediata rectificació» per vincular la immigració amb la delinqüència

En el marc del Debat de Política General que s’ha celebrat aquesta setmana al Parlament, s’han fet, per part del grup parlamentari d'extrema dreta, Vox, unes declaracions «del tot inacceptables en referència a la 'immigració descontrolada' que, segons el seu portaveu, patim a la nostra comunitat», ha explicat la xarxa europea de lluita contra la pobresa i l'exclusió social, EAPN-Illes Balears.

«Aquestes afirmacions, que fa estona que circulen, són tan fàcils de rebatre amb les dades objectives com difícils d’erradicar en l’imaginari de determinats sectors socials i polítics», han remarcat. Pel que fa a la delinqüència, les dades oficials (INE i Ministeri de Justícia) recullen que el percentatge de delictes comesos a les Balears per estrangers provinents d’Àfrica (per centrar-nos en els immigrants que, sembla, més preocupen al portaveu) se situa en el 7,9% del total (dades 2021). I si parlam d’ajudes públiques, segons les darreres dades disponibles de la Conselleria d’Afers Socials, tan sols el 9% dels receptors d’alguna de les prestacions socials de caràcter econòmic eren persones sense DNI ni NIE. «Això sense tenir en compte, per una banda, que no hi ha cap ajuda que inclogui com a requisit la nacionalitat del destinatari ni, per una altra, les dificultats que dia a dia es troben les persones en situació administrativa irregular per a poder accedir als serveis i prestacions socials bàsiques que els garanteix la millorable llei d’estrangeria», han apuntat,

Per això, EAPN-Illes Balears ha remarcat que «vincular la immigració amb la delinqüència o amb l’aprofitament de l’estat del benestar és un perillós missatge que, a banda de ser absolutament fals, provoca el creixement del racisme i la xenofòbia i demostra un desconeixement total del fenomen migratori, una incapacitat per entendre les seves causes i una preocupant manca de voluntat política de trobar-hi solucions».

A més, han volgut recordar que Vox va signar, juntament amb la resta de grups parlamentaris, el Pacte per la Inclusió Social del Parlament, que té com a principal objectiu millorar les condicions de vida de les persones en situació o risc de pobresa i/o exclusió social, independentment de la seva situació personal, social o administrativa. Aquest Pacte neix de la voluntat manifesta de foragitar la lluita contra la pobresa del debat partidista, «voluntat que el portaveu del grup parlamentari ha menyspreat amb la seva intervenció al Parlament», destaquen.

Per tot això, des d’EAPN exigeixen a Vox una «immediata rectificació, en pro del consens i la unitat en les polítiques orientades a erradicar la pobresa i l’exclusió i assolir una societat més justa, més igualitària i més equitativa».