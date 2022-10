L'actor Toni Gomila trasllada al teatre l'essència i la problemàtica que pateix el petit comerç

Una passejada per la història del comerç fins arribar a l'època actual. Això és el que fa l'actor Toni Gomila amb el monòleg que ha preparat per a la nova campanya 'Viu Mallorquinament' de Pimeco. El dramaturg explica quina és l'essència i els valors del petit i mitjà comerç i, els problemes als quals s'enfronta actualment, amb la competència ferotge de les grans superfícies, centres comercials i comerç online. El text fa també una crítica a la manera actual de consum basada en la immediatesa.



L'espectacle s'ha estrenat aquest dimecres al Teatre de Manacor davant 450 persones. Les entrades feia setmanes que estaven exhaurides. El calendari de les properes funcions és el següent:

6 octubre: Auditori del Claustre de Sant Bonaventura de Llucmajor, a les 20.00 h.

21 octubre: Teatre de Lloseta, a les 20.30 h.

22 octubre: Teatre Principal d’Inca, a 20.30 h.

29 octubre: Teatre Victori de Sóller, a les 20.30 h.

30 octubre: Auditori de Porreres, a les 20.00 h.

12 de novembre: Sa Congregació de sa Pobla, a les 20.30 h.

13 novembre: Teatre de Muro, a les 20.30 h.

19 de novembre: Ses Cases des Mestres, a les 20.30 h.

Amb 'Viu Mallorquinament 2022', Pimeco vol fomentar les compres en el petit comerç obsequiant els consumidors que hi compren no amb un objecte, com s’havia fet sempre, sinó amb un producte cultural. Enguany, els comerciants regalen als seus clients 2 entrades de teatre per la seva fidelitat o per compres superiors a un import. La campanya està patrocinada pel 'Fondo Europeo de Desarrollo Regional, una manera de hacer Europa' de la Unió Europa amb el MInisteri d'Indústria, Comerç i Turisme, Cámara de Comercio de España i Cambra de Comerç de Mallorca.



Teniu tota la informació de com aconseguir les entrades aquí.