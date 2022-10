El GOB demana a Medi Ambient informació de les seves actuacions en la 'Pujada al Puigmajor 2022'

El passat cap de setmana va tenir lloc el rally 'Pujada al Puigmajor 2022', prova d'automobilisme del campionat de les Balears de muntanya, organitzada per l'escuderia Serra de Tramuntana i emparada per la Federació d'Automobilisme de les Illes Balears (FAIB).

Des del GOB, han denunciat que «com ja vàrem manifestar fa dies, el traçat d'aquesta competició no discorre per dins el Paratge Natural de la Serra de Tramuntana, ja que la declaració de l'espai protegit de 2007 va excloure la carretera. Tot i això, és evident que de la prova esportiva se'n deriven impactes ambientals que es produeixen als marges de la via, i que sí que se situen dins terrenys protegits, entre ells, sobretot l'acampada il·legal i l'abandonament de fems», han dit els ecologistes a través d'un comunicat.

A més, el GOB afirma que «consideram que fins ara la Conselleria de Medi Ambient ha adoptat un perfil baix en relació amb els diferents impactes i infraccions que afecten el paratge natural durant els dos dies de la prova esportiva». Davant això, el GOB demana que se'ls informi sobre:

- Si la direcció del Paratge Natural de la Serra de Tramuntana va emetre informe previ sobre la prova esportiva, adreçat a la Direcció General d'Espais Naturals i Biodiversitat per tal que en prengués les mesures preventives oportunes.

- Si des de la Direcció General d'Espais Naturals i Biodiversitat o altres departaments de la Conselleria es varen remetre indicacions als organitzadors de la prova per tal d'evitar possibles impactes sobre l'espai protegit.

- Si durant els dos dies de la prova esportiva es va desplegar un dispositiu de vigilància per part dels Agents de Medi Ambient i en què va consistir, si es varen aixecar actes de les infraccions observades a la normativa del Paratge Natural o altra normativa ambiental i si es va emetre informe sobre els impactes detectats i la intervenció realitzada al respecte.

A més a més, des del GOB també recorden que aquesta prova és una de les 13 competicions automobilístiques previstes en el calendari de la FAIB que enguany discorren per carreteres de la Serra de Tramuntana, i que a part de l'impacte directe generat (acampada, abandonament de fems, renou, risc d'incendi, ús privatiu de carreteres públiques, etc) insisteixen en la promoció de la Serra com espai per a la conducció esportiva, una situació que, segons el GOB, «està generant importants problemes ambientals i socials i que fins ara no s'ha pogut controlar adequadament per part de les diferents administracions competents».