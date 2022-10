L’STEI demana l’ajornament de l’aplicació de la LOMLOE

L’STEI Intersindical advertia, ja pel maig, de la «precipitació» en la implantació de la nova llei educativa, que substitueix la LOMCE: «S’acostava el final de curs i encara no s’havien tancat els currículums de les diferents etapes. En el seu moment els sindicats tant de pública com de concertada érem convocats a successives reunions per presentar al·legacions a aquests currículums. En totes i cada una, la postura de l’STEI era protestar per la manca de temps i demanar que s’ajornés el procés d’implementació».

Finalment, els currículums varen acabar publicant-se a principis d’agost, quan els centres educatius romanen tancats, els docents de vacances i els llibres del nou curs ja estan editats i distribuint-se. Els criteris d’avaluació varen esser publicats dos dies abans que els alumnes arribessin als centres per a començar un nou curs.

Per a l'STEI, tota aquesta situació ha provocat un «gran malestar» entre els docents, que des del sindicat han transmès tant a l’administració com a les patronals. Per això, valoren fer mobilitzacions al carrer per a demanar que la implantació de la LOMLOE sigui efectiva a principi de curs 2023-2024, si la Conselleria no rectifica el seu plantejament.