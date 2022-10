Raixa acull una sessió d’observació amb telescopi el Dia Internacional d’Observació Lunar

La vicepresidenta i consellera de Sostenibilitat i Medi Ambient, Aurora Ribot i la directora insular de Medi Ambient, Inmaculada Férriz varen participar anit en la sessió d'observació amb telescopi de la lluna titulat: 'La lluna en la cultura popular, un tast des de la ciència'. El taller, que forma part de les activitats del programa Nits d’Estiu a Raixa, va ser organitzat per l'Institut Mallorquí de Ciències de l'Espai s'emmarca en el Dia Internacional Observació Lunar.

La sessió, que va reunir una quarantena de persones, va consistir en una part d'explicació a la sala d'actes i una part d'observació de la Lluna i de les constel·lacions, així com de Saturn i Júpiter. Els assistents van poder observar la lluna i atendre l’explicació de les diferents llunes: Lluna blava, Lluna negre, superlluna, el girant, els diferents criteris per a determinar els períodes lunars, així com desmitificar algunes creences. També, que hi ha de ciència darrera alguns refranys, fent una proposta de no limitar-nos a aprendre'ls de memòria, sinó entendre el seu fonament científic.

El president de l'Institut Mallorquí de Ciències de l'Espai, Lluc Mas i el seu equip varen parlar sobre la lluna, varen destacar els principals accidents que es poden observar a la seva superfície, fent especial atenció en el crater Mutus, dedicat a un mallorquí il·lustre, encara poc conegut: Vicenç Mut i Armengol. A més, també varen fer un tast sobre constel·lacions, explicant unes estratègies bàsiques per a veure el cel amb uns altres ulls. La sessió d’observació amb telescopi també va servir per reflexionar sobre la necessitat de limitar l’enllumenat de Mallorca per tal de reduir la contaminació nocturna i promoure la qualitat del paisatge urbà així com la protecció del patrimoni cultural i de l’entorn.

Aurora Ribot, vicepresidenta del Consell de Mallorca i consellera de Sostenibilitat i Medi Ambient, ha destacat que «és un orgull per nosaltres treballar per acostar la finca de Raixa a totes les mallorquines i tots els mallorquins amb activitats i tallers tan enriquidors i interessants com aquest. El Departament és molt optimista respecte a Raixa, ja que, gràcies a iniciatives com les Nits d’Estiu a Raixa, la finca pública s'està convertint en un referent ambiental, cultural i patrimonial de Mallorca. En aquest sentit, estem molt satisfetes amb la gestió de l'ús públic de la finca».

«Raixa i els seus jardins històrics estan oberts a la ciutadania com a centre de cultura i lloc de trobada en un entorn paisatgístic privilegiat. Amb aquestes activitats, espectacles i tallers oferim l’oportunitat de gaudir i conèixer la finca pública des d’una altra perspectiva», ha recordat la consellera Ribot.

Per la seva banda, Inmaculada Férriz, directora insular de Medi Ambient, ha afirmat que, «el taller científic i sessió d’observació del cel on varen participar persones de totes les edats ens reforcen Raixa com espai referent de l’educació ambiental i també per a activitats culturals i familiars. Amb aquest taller conclou el programa d’activitats de les Nits d’Estiu a Raixa, però continuarem treballant per dotar de contingut Raixa i els seus jardins per donar-los a conèixer a tothom».

Aquesta activitat forma part de l’International Observe The Moon Night de la NASA: https://moon.nasa.gov/observe-the-moon-night, un esdeveniment anual de divulgació patrocinat, entre d’altres, per la missió Lunar Reconnaissance Orbiter, la Divisió d'Exploració del Sistema Solar del Goddard Space Flight Center de la NASA, que fomenta l'observació, l'apreciació i la comprensió de la nostra Lluna i la seva connexió amb la ciència i l'exploració planetària. Cal diferenciar aquesta efemèride amb el Dia Internacional de la Lluna, una data oficial proclamada per les Nacions Unides i que se celebra cada 20 de juliol, amb motiu de l'arribada de l'home a la Lluna.