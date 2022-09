Acte de reconeixement a una activista polifacètica

Coincidint amb el Dia Internacional de la Gent Gran, aquest dissabte, 1r d'octubre, a les 18 hores, al jardí de Can Alcover, de Palma, entitats com Amics dels Llaços Grisos, Ciutat per a qui l'habita i Ona Mediterrània faran una festa-homenatge obert a tothom, a Maria Bover i Nadal, que el passat diumenge, 25 de setembre, va fer 77 anys.

Segons els organitzadors:«és en reconeixement a la seva llarga trajectòria d'implicació i participació en nombrosos col·lectius, plataformes, moviments, reivindicacions, accions de defensa o de protesta (manifestacions, concentracions, trobades, reunions, actes, xerrades...). Encara que, actualment, na Maria per problemes de salut, no pot assistir a tots els esdeveniments als quals li agradaria poder ser».

Des d'Amics dels Llaços Grisos asseguren que«és bon moment per fer-li costat, donar-li suport i afecte, aprofitant que el 1r d'octubre és el Dia Mundial de la Gent Gran, i que na Maria Bover és una activista social que per la seva edat i recorregut s'ho mereix amb escreix. Per això animam a tots els col·lectius, coneguts i amistats a assistir-hi».