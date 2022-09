El Consell destina 800.000 euros per a enfortir l'economia social i solidària

Una vintena d'entitats i empreses socials de Mallorca han estat beneficiàries d'un paquet extraordinari d'ajudes impulsades pel Departament de promoció Econòmica i Desenvolupament Local del Consell de Mallorca destinat a consolidar projectes d'economia social i solidària. Així ho ha anunciat aquest divendres el conseller Jaume Alzamora durant la visita a la Cooperativa Agrícola de Porreres, una de les entitats afavorides i que segons el responsable insular «conjuga activitat econòmica, arrelament local i transformació social». Tot, ha assegurat Alzamora «a partir d'una economia centrada en la sostenibilitat i generadora de riquesa compartida». Segons el conseller, «les cooperatives són un bon exemple de la transformació social des de l'àmbit local».

En aquest sentit, el conseller ha destacat que a Mallorca existeixen moltes iniciatives d'economia social, «a les quals volem donar un impuls perquè són aliades en la transformació a un model econòmic més just, resilient i sostenible que volem liderar». Per això, ha assegurat durant la presentació de l'adjudicació de les ajudes «des del Consell destinam més recursos a ajudar que els projectes empresarials que afavoreixen el desenvolupament local i ho fan amb valors socials, ecològics i ètics siguin més potents i competitius».

El conseller Alzamora ha anunciat que en enguany el departament de Promoció Econòmica i desenvolupament Local ha destinat 800.000 euros per incentivar inversions que no només repercutiran en aquestes empreses i entitats, sinó que a més incidiran directament en el conjunt de la societat. Així, Alzamora ha insistit en el fet que «els ajuts pivoten entorn de tres eixos fonamentals i estratègics que al llarg de la legislatura s'han convertit en una prioritat del Consell: millorar l'eficiència energètica com a eina de lluita conta l'emergència climàtica, apostar per les noves tecnologies com a revulsiu del canvi de model i la supressió de barreres arquitectòniques per fer espais més amables i accessibles a tothom».

Durant la visita a les instal·lacions de la Cooperativa de Porreres, el conseller de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local ha defensat que el suport del Consell de Mallorca a l'economia social «és incontestable». A més, segons el conseller, «en el procés de transformació i canvi de model, l'economia social juga un paper clau», ha conclòs.