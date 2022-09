Amics de la Terra: «És l'hora de les comunitats energètiques ciutadanes»

Amics de la Terra ha llançat la campanya 'Fem nostra l'energia' per a impulsar les comunitats energètiques ciutadanes, amb la qual adverteix que «no val qualsevol classe de transició» energètica sinó que «és necessari democratitzar l'energia i fer-la accessible a tota la població».

L'objectiu d'aquesta campanya és incidir en les polítiques públiques en l'àmbit regional i estatal i «involucrar a col·lectius i persones que en general estan fora dels processos de presa de decisions», especialment quan es tracta d'energia.

La campanya ha posat en marxa una web en la qual s'explica què són les comunitats energètiques, i es proporciona una guia per a crear una, així com un mapa de casos d'èxit.

L'entitat ecologista sosté que les comunitats energètiques «no són només determinants per a accelerar la transició energètica basada en fonts d'energia neta, sinó que són un catalitzador per a respondre a la pobresa energètica en els diferents municipis del territori de l'Estat espanyol».

«En un context de crisi climàtica amb un estiu de temperatures extremes, d'una banda, i una pujada de preus de la llum i l'energia per l'altre, són precisament els sectors de població més vulnerable els qui estan sofrint els impactes de forma més acusada», raonen des d'Amics de la Terra, argumentant així que «és el moment» per a potenciar les comunitats energètiques i d'aquesta manera «no haver de dependre dels mercats energètics internacionals que premien als combustibles fòssils».

A més, el grup ecologista destaca que aquest tipus d'iniciatives contribuirien a crear ocupació local i asseguren que «es podria cobrir el 100% de la demanda elèctrica dels sectors domèstic i terciari en 2030».

A Balears, els grups d'Amics de la Terra a Mallorca i Eivissa han valorat la línia d'ajudes per al foment de comunitats d'energies renovables posades en marxa pel Govern. Es dirigeixen a la ciutadania, comunitats de propietaris, associacions empresarials i entitats sense ànim de lucre i estan dotades amb 20 milions d'euros. No obstant això, reclamen un paper «molt més proactiu» als ajuntaments per a facilitar aquests processos.

Com a part de la campanya, aquest passat dimecres es va celebrar una trobada d'àmbit estatal sobre 'Energia Comunitària: Sense deixar a ningú enrere' amb la participació de diferents col·lectius.