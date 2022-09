UOB: «Exigim la revisió dels permisos i llicències que permetin la conciliació de la vida laboral i la personal»

La UOB Ensenyament ha posat de manifest aquest divendres la «manca de negociació» de la Conselleria d’Educació per a «recuperar o establir alguns permisos i llicències que permetin la flexibilització i conciliació de la vida laboral amb la personal».

En primer lloc, demanen establir que el funcionariat de carrera pugui optar a fer feina a mitja jornada sense haver d’al·legar cap motiu (ara només poden fer-ho els que tenen descendents menors o més de 55 anys). A més, el col·lectiu docent interí també pateix discriminacions perquè no pot gaudir de dies personals sense retribució. «Tot això no fa més que dificultar la conciliació i fomentar el descontent i l’esgotament», remarca el sindicat.

A les anteriors reivindicacions cal sumar-hi, també, la necessària necessitat de recuperar, així com ja s’ha fet amb la resta de funcionariat de la CAIB, les diferents llicències per estudis (retribuïdes o no, depenent de les diferents modalitats) que varen desaparèixer amb l’inici de les retallades del 2012. «La formació del professorat ha de ser un objectiu prioritari de la política educativa, com a factor de millora de la qualitat educativa i com un element indispensable per al desenvolupament personal i professional. No deixem que la formació del professorat es limiti a una carrera per fer punts amb cursets de més que dubtosa utilitat i que, a més, s'han convertit per a alguna organització en una màquina de fer doblers», explica la UOB.

Finalment, no volen deixar de banda la possibilitat de regular el gaudi d’un any de permís parcialment retribuït sense prestació de serveis. Docents d'almenys vuit comunitats autònomes tenen regulada la llicència parcialment retribuïda per interès personal des de fa anys, per exemple el País Basc des del 2004. En aquests territoris hi ha una convocatòria anual per a poder gaudir de les llicències que abasten un total de 5 cursos: els 4 primers fent feina i el cinquè de descans. Cadascun dels 5 cursos es perceben les retribucions reduïdes en, aproximadament, un 15%. No es requereix una justificació de motius i administrativament, es roman en servei actiu (la plaça de destí es reserva) i cada any computa a efectes d'antiguitat i de cotització.

Per això, la UOB Ensenyament demana que es negociïn ja en Mesa Sectorial les característiques, condicions, requisits i criteris de selecció de tots aquests permisos i llicències.