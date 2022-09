Miquel Mir: «Si no treballam conjuntament, els territoris que compartim espais marins, serà més difícil garantir un bon estat de salut per a la Mediterrània»

El conseller de Medi Ambient i Territori, Miquel Mir, ha participat, aquest dijous, a la Conclusió institucional del col·loqui internacional 'Salvem la Mediterrània', centrat en la problemàtica de la proliferació de plàstics a la mar, i que ha estat organitzat pels Consells Econòmics i Socials dels tres territoris que integren l'Euroregió Pirineus-Mediterrània: les Illes Balears, Catalunya i Occitània. En la seva intervenció, Mir ha destacat que «trobades com aquesta son molt útils per a posar sobre la taula una sèrie d'experiències regionals, locals o individuals que són indispensables per resoldre les grans problemàtiques del nostre temps».

En aquest sentit, Mir ha destacat «el full de ruta que el govern de les Illes Balears ha definit des de l'any 2015» i que va cristal·litzar amb la primera Llei de residus en la història de la comunitat autònoma, «una llei que ha suposat un abans i un després en l'àmbit estatal i que, encara, estam desplegant amb iniciatives pioneres com la imminent prova pilot per a implementar un Sistema de Dipòsit, Devolució i Retorn (SDDR) d'envasos de plàstic a l'illa de Formentera" que, en cas de ser exitós, es podria estendre a la resta de l'arxipèlag i contribuir així a una «reducció significativa de l'abandonament de plàstics al medi natural i marí».

El conseller ha subratllat, però, «la necessitat imperiosa que tenim els territoris que compartim espais marins d'escoltar-nos i posar-nos d'acord de cara a aplicar polítiques de conservació del medi marí que superin l'àmbit regional». «Si no treballam conjuntament, si no impulsam fulls de rutes conjunts, serà més difícil garantir un bon estat de salut per a la Mediterrània», ha afegit.

En aquest sentit, Mir ha donat l'enhorabona als impulsors de la jornada per la constitució del Consell Econòmic i Social (CES) de l'Arc Mediterrani. La iniciativa, que s'ha donat a conèixer durant el Col·loqui internacional, està impulsada pel CES de les Illes Balears, Catalunya i Occitània i inclou, a més, el CES d'Andalusia, la Regió de Múrcia i de l'illa de Còrsega. «És un exemple perfecte del tipus de sinergies que necessitam en aquests temps d'emergència climàtica», ha remarcat el conseller.

Per la seva banda, el president del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, Rafel Ballester, ha destacat que «des de Balears hem apostat per l'èxit d'aquesta jornada i valoram la necessitat que hi hagi una reunió anual del CES de l'Arc Mediterrani». En aquest sentit, ha afegit que «també reconeixem la importància d'un Observatori en xarxa, científic i multidisciplinari, en cooperació amb les institucions, aquest ha estat un dels acords de la declaració que s'ha signat avui. I demanam als estats de la Mediterrània la necessitat d'una conferència internacional per avançar en la lluita contra els plàstics, contra la contaminació i el canvi climàtic en general».

Prèviament, el director general de Residus i Educació ambiental, Sebastià Sansó, ha participat en una de les tres taules rodones que s'han celebrat al llarg de la jornada, centrada en les polítiques destinades a la reducció dels plàstics. La delegació de les Illes Balears que ha participat en les jornades ha comptat també amb el director del Cluster Químic de les Illes Balears (CliqIB), Joan Miquel Matas Rosselló; la coordinadora del Departament de sostenibilitat de Garden Hotels, Erica García; la coordinadora del programa Balears sense plàstics, Tupa Rangel; l'investigador de l'IMEDEA, Jorge Terrados; i la professora de recerca del Centre Oceanogràfic de les Illes Balears, Salud Deudero.