Estudiants de Binissalem, Alaior i Eivissa construeixen KubeSat, un nanosatèl·lit per a llançar a l'estratosfera

La Universitat de les Illes Balears ha acollit la darrera sessió del projecte KubeSat@IB per a la promoció de les tecnologies de fabricació digital, a través del qual s'han organitzat diferents tallers per a tots els públics dedicats a la construcció i llançament d'un prototip de nanosatèl·lit que rep el nom de KubeSat. El llançament no s'ha pogut dur a terme a causa de les condicions meteorològiques al campus de la UIB i es farà durant els pròxims dies. Al campus s'ha desplaçat avui estudiants de Binissalem i Eivissa que ha participat en la construcció del prototip. El projecte té la col·laboració de la Direcció General de Política Universitària i Recerca dins la convocatòria d'ajuts per a la divulgació científica.

L'objectiu de KubeSat és fomentar l'apropament de la ciutadania a les tecnologies de fabricació digital mitjançant una experiència única: la creació i llançament d'una sonda estratosfèrica. Diferents tallers s'han dut a terme durant el mes de setembre a Binissalem, Alaior i Eivissa, dirigits a joves de més de dotze anys, on els assistents han pogut participar en el disseny de l'experiment, la impressió d'una peça personalitzada del prototip de nanosatèl·lit i el muntatge de la sonda d'exploració. Aquestes activitats col·laboratives han permès acostar el coneixement científic als més joves, així com fomentar les vocacions STEM, acrònim anglès per a les disciplines acadèmiques de ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques.

Les tecnologies de fabricació i impressió digital en 3D tenen aplicacions en disseny, arquitectura, enginyeria, eficiència en la utilització de recursos i matèries primeres, art, societat i cultura digital, educació i medicina, entre d'altres, connectades amb els reptes de la societat de les Illes Balears establerts en el Pla de ciència, tecnologia i innovació 2018-2022.

L'equip d'investigadors que dona suport a aquest projecte està format pels doctors Bartomeu Alorda Ladaria, responsable del projecte, Joan Muñoz Gomila, i Cristian Carmona Gómez, tots ells, professors del Departament d'Enginyeria Industrial i Construcció de la UIB, i Manuel Miró Lladó, catedràtic d'universitat del Departament de Química de la UIB.

Els tallers de KubeSat han comptat amb la col·laboració de l'Ajuntament de Binissalem i el Casal de Cultura de Can Gelabert, l'Ajuntament d'Eivissa, i els laboratoris FABLab d'Eivissa i Menorca, el Districte 07800 i el Centre BIT de Menorca.