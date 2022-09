La UOB mostra suport a un docent víctima d'assetjament per part de l'extrema dreta

La UOB Ensenyament vol mostrar tot el seu suport a un docent de l'IES Puig de Sa Font que està essent víctima de l'assetjament per part de l'extrema dreta (PLIS i Vox) a través de les xarxes i tots els mitjans de comunicació afins a l'extrema dreta espanyolista.

Els fets succeïts dimecres de la setmana passada i explicats pel propi professor a través d'un tuit han estat motiu d'atac i assetjament al company de Llengua i literatura catalana qui està rebent amenaces i insults a través de WhatsApp i correu electrònic.

Des de la UOB Ensenyament defensen «l'estratègia pedagògica triada pel company per potenciar l'ús del català fora de l'aula. Què hauria passat si enlloc de ser el professor de català hagués estat el professor d'anglès? Segurament res. Molta gent hauria trobat que és una bona estratègia per fomentar l'ús de la llengua fora de l'aula. Tot el nostre suport a l'estratègia didàctica adoptada pel company».

El sindicat remarca que s'ha posat en contacte amb el company per a oferir-li «tot el nostre suport i assessorament per defensar-se d'aquesta persecució». Així mateix, insten la Conselleria d'Educació i al Departament d'Inspecció Educativa a respectar la decisió didàctica adoptada pel docent i «no deixar-se endur per la pressió mediàtica de la caverna espanyolista».