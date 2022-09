Les entitats de lleure juvenil podran acampar a les finques públiques del Consell de Mallorca

La vicepresidenta i consellera de Medi Ambient i Sostenibilitat, Aurora Ribot, juntament amb el conseller de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local, Jaume Alzamora, han visitat aquest dimarts la zona d’acampada de la finca pública de Son Amer a Escorca. A la trobada també hi han participat la directora insular de Medi Ambient, Inmaculada Férriz, i el director insular de Joventut, Àlex Segura.

La iniciativa, enfocada a les associacions de lleure, permetrà acampar a l’interior de les finques públiques de Son Amer, Tossals Verds i sa Coma d’en Vidal, a nou àrees delimitades. Les associacions interessades hauran de presentar una sol·licitud prèvia al Consell de Mallorca i, posteriorment, sol·licitar l’autorització d’acampada als gestors del Paratge Natural de la Serra de Tramuntana.



S’autoritzarà l’acampada, exclusivament, a les finques propietat del Consell de Mallorca gestionades pel Departament de Sostenibilitat i Medi Ambient, al grups infantils i juvenils d’associacions registrades en el cens d’entitats juvenils del Departament de Joventut del Consell de Mallorca o en les seccions infantils i juvenils (fins als 16 anys) de les entitats o associacions que tenguin reconeguts explícitament als seus estatuts, les activitats de muntanyisme (federades) o de defensa del medi ambient.

La consellera de Sostenibilitat i Medi Ambient, Aurora Ribot, ha destacat que «estam molt satisfetes d’anunciar les noves zones d’acampada gratuïtes. Les finques públiques són una part molt important de la serra de Tramuntana i han d’estar al servei de la ciutadania. Si hi habilitam zones d’acampada, permetem que les associacions del lleure puguin tenir una experiència inoblidable com és passar una nit en la natura. A més, ho feim amb agrupacions que garanteixen la cura de la natura i comparteixen la sensibilitat pel Medi Ambient. És una gran notícia».

Durant la visita, el conseller de Promoció i Econòmica i Desenvolupament local, Jaume Alzamora, ha destacat que el suport i la promoció al lleure educatiu que organitzen les entitats juvenils «és una línia de feina clara des que el Consell va assumir les competències el 2018». Així ha recordat que des del 2018 «s’han fet campanyes de suport, s’han augmentat i millorat les ajudes, s’han establert espais de col·laboració i s’ha treballat per resoldre problemes històrics d’aquestes entitats com és, per exemple, l’accés a l’entorn natural».

En aquest context, Alzamora ha destacat que l’obertura de les zones d’acampada a les finques públiques del Consell de Mallorca «suposa una passa més per garantir les activitats d’aquestes associacions, algunes amb més de 60 anys d’història». De fet, ha assegurat, «amb la definició de les zones d’acampada i facilitant l’accés a aquestes entitats, feim valdre el lema dels acords de Raixa 'Públic vol dir teu' i, alhora, garantim un lleure educatiu de qualitat als espais naturals de Mallorca».