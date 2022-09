El govern de Maldives s'interessa pel model de gestió de residus del Consell de Mallorca

La presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera, juntament amb la vicepresidenta i consellera de Medi Ambient i Sostenibilitat, Aurora Ribot, han rebut aquest dilluns en audiència una delegació de la República de Maldives, encapçalada per la ministra de medi ambient, canvi climàtic i tecnologia, Aminath Shauna, i la ministra d’estat del mateix departament, Khadeeja Naseem. A la trobada també hi ha participat el director general de TIRME, Rafael Guinea.

La trobada s’ha produït per l’interès del govern de Maldives en la gestió dels residus a Mallorca. Cladera i Ribot han explicat l’estratègia de tancar el cercle dels residus per assolir l’objectiu de residu zero i el projecte 'Tanca el cercle', amb la construcció de cinc plantes de compostatge, així com l’impuls de projectes de circularitat i sostenibilitat. Ambdues han destacat el reforç de les polítiques mediambientals, turístiques i territorials des de la institució insular, amb l’objectiu de ser referents europeus en sostenibilitat i circularitat, i la col·laboració tant amb els ajuntaments com amb els sectors econòmics.

La delegació ha visitat les instal·lacions del servei insularitzat encarregat de la gestió pública dels residus urbans, per conèixer els processos de valorització i de transformació, i l’estratègia de circularitat que s’apliquen a Mallorca. A la visita hi ha assistit també el director insular de Residus, Juan Carrasco.

Sobre la visita, la consellera de Sostenibilitat i Medi Ambient, Aurora Ribot, ha agraït a la ministra que «s’hagi interessat pel model de gestió de residus de Mallorca i per conèixer les nostres iniciatives. Veure experiències en gestió de residus ens aporta valor afegit, hem d’apostar per una gestió valenta dels residus en un territori finit. La planta de metanització II que hem visitat avui ens permet generar energia i compost i, juntament amb el projecte "Tanca el cercle", permet tractar tota la matèria orgànica de Mallorca. Tancar el cercle de la matèria orgànica és el pròxim gran repte que tenim a l’illa».

«Hem de recordar que el govern progressista va rebre una herència, una Mallorca entesa com el 'femer d'Europa', vàrem posar fi a aquesta situació i hem fet feina en la línia de la sostenibilitat», ha afegit la consellera Ribot.