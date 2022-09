El Govern cedirà cinquanta habitatges públics a administracions i entitats que atenen víctimes de violència masclista

El Govern, a través de l'IBAVI, posarà a disposició de les administracions públiques i entitats d'ajuda a víctimes de violència masclista un parc de cinquanta habitatges d'ús transitori, en un termini de quatre anys, que seran gestionats per l'Institut Balear de la Dona (IBDONA).

En aquest moment, l'IBAVI ja ha cedit catorze d'aquests habitatges a dones víctimes de violència de gènere mitjançant diferents administracions i entitats de les Illes Balears.

Així ho han anunciat aquest dilluns el conseller de Mobilitat i Habitatge, Josep Marí, i la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, Mercedes Garrido, durant la signatura del conveni que regula la participació de l'IBDONA en el procés de cessió d'aquests habitatges públics a consells insulars, ajuntaments i entitats sense ànim de lucre amb trajectòria en l'abordatge de les violències masclistes.

La consellera Garrido i el conseller Marí, com a president de l'IBAVI, han signat avui l'acord que permetrà facilitar un habitatge transitori a les dones que han patit violència masclista perquè puguin iniciar una nova vida amb la màxima autonomia i seguretat.

Garrido ha destacat que aquests cinquanta pisos «podran atendre un total de tres-centes dones víctimes de violència masclista i els seus fills i filles», i suposaran una primera sortida per a dones que es veuen obligades a deixar el domicili conjugal «amb l'objectiu de reconstruir de bell nou el seu projecte de vida i a poc a poc poder anar treballant en el seu futur».

Josep Marí, que ha agraït a l'IBDONA la gran feina que du a terme en la nostra comunitat, ha declarat que «suposa una gran satisfacció poder aportar aquest parc d'habitatge públic a les entitats que donen servei als més vulnerables, garantir l'accés a un habitatge digne a qui més el necessita, a les dones que comencen una nova vida després de tant sofriment».

Així mateix, el conseller ha assenyalat que l'IBAVI actualment té subscrits convenis per a 126 habitatges amb diferents entitats i administracions per facilitar l'accés a l'habitatge a menors o joves en risc d'exclusió social, a persones amb discapacitat física o psíquica, a casos d'emergència d'habitatge i a víctimes de violència de gènere.

Amb la signatura d'aquest conveni, les administracions o les entitats que vulguin accedir a aquests habitatges ho sol·licitaran a l'IBDONA, que elaborarà els informes per valorar cada sol·licitud i prioritzarà la cessió a les dones més grans de 65 anys o amb responsabilitats familiars de menors, persones amb discapacitat o persones dependents.

Després d'aquest informe, l'IBAVI durà a terme els tràmits necessaris per lliurar l'habitatge amb una transitorietat de dotze mesos, prorrogables dotze mesos més.

L'IBAVI, per la seva part, assumeix el compromís de destinar el 10 per cent dels habitatges adquirits per tanteig i retracte a aquesta causa durant els pròxims quatre anys, amb un mínim de sis anuals. En el cas que no bastin els habitatges adquirits per aquesta fórmula, s'hi destinaran habitatges que ja formen part del parc de l'IBAVI per garantir aquest important recurs a les dones que refan la seva vida.