El pare que ha denunciat l'ensenyament en català als jutjats és un destacat activista racista i pro Vox

Salvador Iglesias ha denunciat davant els tribunals l'ensenyament en català a les Illes Balears. Pretén amb aquesta acció que sigui un jutge i no els centenars de pedagogs que hi entenen, el que decidesqui el model lingüístic del centre on estudia la seva filla i vol imposar als companys d'aquesta l'ensenyament en espanyol.

Els mitjans que han fet d'altaveus de les seves pretensions el presenten com un «padre coraje» (sic), nascut a Granada, que fa vint anys que viu a Mallorca i que va «córrer davant els grisos», tot i que és evident que per edat, és una mentida més.

Un activista racista i feixista

Salvador Iglesias Moreno és originari de Granada (Espanya), pare d'una filla de 14 anys per a la qual exigeix més ensenyament en castellà del que ja rep. Tot i que els mitjans que li han donat ressò no ho diuen, és un destacat activista d'extrema dreta, racista que fa campanya per Donald Trump i per Vox. Iglesias Moreno demana el vot per Vox i presumeix del lema 'a pesar de todo venceremos a los moros' de l'escut del seu llinatge.

Es presenta com a psicojurista, tot i que persones que l'han tractat el defineixen més aviat com a inestable i amb tendència a l'agressivitat. Aquestes són algunes de les imatges que comparteix a les xarxes socials: