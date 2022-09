Demana un panet al bar del camp de futbol d'Alaró i li responen: «No tengo por qué saber todos los dialectos raros que habláis por aquí»

Menyspreu a la llengua. Això és la crua realitat que aquest dissabte ha viscut Lluís Segura, Director Insular de Política Lingüística del Consell de Mallorca, al camp de futbol d'Alaró.

Segura ha anat al bar del recinte i ha demanat un panet de tonyina. La cambrera no ha entès el que era 'tonyina' i, quan Segura li ha explicat que significava, ella ha respost: «Es que yo no tengo por qué saber todos los dialectos raros que habláis por aquí».

Segura, a través d'una piulada a Twitter, ha relatat els fets de la següent manera:

«Avui, al bar del camp de futbol d'Alaró

Jo: Bon dia, teniu panets?

Cambrera: si, de jamón, de queso, de atún

Jo: Un de tonyina, per favor.

Cambrera: No tenemos huevos.

Jo: Tonyina és atún.

Cambrera: Es que yo no tengo por qué saber todos los dialectos raros que habláis por aquí».

Aquest nou cas de menyspreu a la llengua ha generat una gran indignació a les xarxes socials i ha tornat a posar de manifest la manca de respecte envers els drets dels catalanoparlants de moltes persones que treballen de cara al públic.