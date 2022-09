ANPE també insta Educació a negociar la «màxima flexibilització» en l'aplicació de la LOMLOE

Davant «l'empipament i rebuig» dels centres educatius per l'aplicació precipitada de la LOMLOE, el sindicat ANPE adverteix a Educació que presenti una «proposta adaptada i consensuada» per al professorat en Taula Sectorial, amb la finalitat de ser negociada amb «la màxima flexibilitat possible» i que permeti una aplicació real en els centres de les Balears.

Segons el sindicat, els motius que «afligeixen» el professorat aquests dies ha estat diversos, com per exemple, la publicació dels nous currículums a l'agost i la implantació d'una nova avaluació per a la qual els docents no tenen criteris ponderats. Això fa, segons el sindicat, que la seva aplicació sigui «precipitada». Mentrestant, segons el sindicat, la carta enviada als equips directius, allargant fins al 31 d'octubre i oferint el GESTIB com a eina, «sembla insuficient».

D'altra banda, segons ANPE, l'avaluació trimestral qualitativa, amb indicadors com a «poc», «bastant» o «mai», per a després ser transformada a final de curs en una nota de «suficient», «bé» o «notable», ha irritat a alguns centres de les illes.

Així, segons ANPE, un altre «disbarat» que els han fet arribar, és que al llarg d'aquest curs un mateix professor avaluarà en una etapa imparella amb la LOMLOE i en una altra amb la LOMCE, la qual cosa els «desconcerta» i consideren «incongruent».

En aquest sentit, des del sindicat, reiteren que fer les coses amb presses, dins el sistema educatiu, «no és una bona solució» i, si es pretén implantar una nova manera d'ensenyar, primer s'ha de formar bé als educadors. «Per això advertim a March que les presses polítiques estan fent malbé els temps educatius, per la qual cosa la setmana vinent (28 de setembre) ens plantarem davant el Ministeri d'Educació perquè el Govern espanyol escolti el professorat», ha dit el sindicat.

«Des d'ANPE acudirem al costat de la resta de comunitats a la concentració a Madrid per a demanar que s'escolti els docents, i a les Balears exigirem la màxima flexibilització de les instruccions presentades, una formació adequada i la voluntat per a poder dur a terme la reforma profunda que planteja aquesta nova llei educativa», ha sentenciat el sindicat.