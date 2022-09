El Consell de Mallorca es prepara per a la detecció dels riscos geològics a la costa amb RiskCoast

La consellera de Territori del Consell de Mallorca, Maria Antònia Garcías, el director insular d'Urbanisme, Lluís Corral i el director insular de Territori i Paisatge, Miquel Vadell han assistit aquests dies a les jornades organitzades per RiskCoast.

Es tracta d'un projecte europeu que centra el seu treball en el desenvolupament d'eines, metodologies i solucions innovadores enfocades a la prevenció i gestió dels riscos geològics, lligats al canvi climàtic a la costa, d'una manera més eficaç.

En aquest sentit, Garcías ha assenyalat que es necessari «adquirir aquestes eines per a millorar la planificació territorial, per prevenir i gestionar moviments de terres, pèrdua de sòl per torrents o erosió de les costes».

Les jornades han tengut lloc a la Universitat de Granada, on hi ha dos grups de recerca a l'avantguarda en avaluació de riscos geològics i anàlisis de la dinàmica fluvial i costanera, dos dels principals pilars on es fonamenta el projecte Riskcoast.

A més de les explicacions sobre les investigacions, també s'ha dut a terme visites en les quals s'ha analitzat in situ els efectes d'aquest tipus de moviments en el Vall del riu Guadalfeo i la Costa Tropical.

En aquest sentit, enguany durant el mes d'abril, l'Institut Geològic i Miner d'Espanya va participar en el simulacre d'emergència per moviments de roques de Son Cocó, a Mallorca. En aquell simulacre l'objectiu era gestionar emergències relacionades amb riscos geològics a la costa lligats al canvi climàtic.