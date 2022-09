Formentera acollirà l’acte central del Dia Europeu de les Llengües 2022

L’acte central de commemoració del Dia Europeu de les Llengües a les Illes Balears tendrà lloc enguany a Formentera. Serà el proper dilluns, 26 de setembre, a les 18 hores a la sala de plens del Consell Insular, organitzat per aquesta institució i pel Govern. La celebració comptarà amb la presència del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura, Miquel Company, i de la presidenta del Consell, Ana Juan.

L’acte, que es podrà seguir en línia a diaeuropeullengues.caib.cat, acollirà una conferència del doctor en sociolingüística Vicent Pitarch, amb el títol 'Diversitat lingüística i vertebració social', que serà alhora un homenatge a Joan Fuster, del qual es commemora el centenari del naixement. Així mateix, hi haurà una actuació musical a càrrec de Pilar Mena.

La Direcció General de Política Lingüística ha organitzat aquest acte, que haurà visitat les quatre illes durant aquesta legislatura. La titular, Beatriu Defior, ha reiterat el «compromís del Govern amb la diversitat lingüística» i ha recordat «la importància de la llengua catalana com a eix de cohesió i vertebració social».

A més de l’acte central, hi haurà activitats a biblioteques d’arreu de l’arxipèlag i un Networking Breakfast el matí del dia 26 a l’Oficina de les Illes Balears a la Unió Europea, a Brussel·les. En aquest acte, organitzat per la Direcció General de Relacions Exteriors del Govern, hi participarà el secretari autonòmic d’Universitat, Recerca i Política Lingüística, Miquel Àngel Sureda, que alhora és president de l’NPLD (Xarxa Europea per a la Diversitat Lingüística).

Cada 26 de setembre se celebra el Dia Europeu de les Llengües, impulsat pel Consell d’Europa i la Unió Europea, amb els objectius de reivindicar la riquesa i la diversitat lingüístiques i fomentar l’aprenentatge de llengües a tot el continent. Les institucions de les Illes Balears s’afegeixen a aquesta celebració per fer valer la llengua catalana com a aportació al patrimoni lingüístic europeu i per posar en valor totes les llengües, i en particular les presents a la nostra societat, com una font de riquesa individual i col·lectiva.