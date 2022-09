La iniciativa de l'IMAS per a lluitar contra la situació crònica del sensellarisme ja està en marxa

Els programes Derechos a la Vivienda i H4Y FUTURO, gestionats per les plataformes socials HOGAR Sí i Provivienda, formen part d'una iniciativa innovadora dissenyada per a lluitar contra la cronificació del sensellarisme mitjançant accions concretes i individualitzades marcades per les necessitats i el pla de vida de cada una de les persones que hi participen.

Es tracta d'un nou model d'atenció i acompanyament, finançat pel Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030 amb els fons europeus Next Generation, que té com a principal objectiu impulsar els processos de desinstitucionalització de totes aquestes persones que, ara com ara, es troben en situació de sensellarisme. La idea, ha explicat la presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera, «és transformar la xarxa d'atenció al sensellarisme de Mallorca, amb solucions adaptades a cada persona per a afavorir una transició a la vida en comunitat de forma individualitzada i segura. I amb aquests dos programes reforçam la tasca de l'IMAS en la lluita contra la cronificació d'aquestes situacions».

«Som una de les comunitats més implicades en el canvi del model d'atenció» ha apuntat Cladera. «Tothom té dret a un habitatge digne i, des del Consell, cercam la solució que ens agradaria a cadascú de nosaltres que l'administració ens facilités, treballant des de la unitat de tots els actors implicats per a aconseguir que aquestes solucions siguin reals, efectives i ràpides» ha dit.

Catalina Cladera, acompanyada de la presidenta de l'IMAS, Sofia Alonso, la vicepresidenta segona de l'IMAS, Magdalena Gelabert, i pel director insular d'Inclusió Social, Guillermo Montero, varen presentar ahir els dos programes, que ja s'han començat a posar en marxa; beneficiaran 160 persones sense llar, tendrà un termini de 3 anys i conviuran amb els actuals models basats en albergs i habitatges d'acollida per a donar una resposta efectiva a les diferents situacions i perfils.

L'acte ha comptat també amb la presència de representants de les dues plataformes promotores dels projectes: Ma Rosa Meiras i Dámaris Barajas, de Provivienda; i Maribel Ramos, Enrique Martínez i Maite Luque, d'HOGAR SÍ, els quals han estat rebuts en audiència per la presidenta Cladera.

Per una banda, la iniciativa H4Y FUTURO, dirigida a persones d'entre 18 i 25 anys, s'enfronta al desafiament que suposa el sensellarisme juvenil amb accions concretes segons les necessitats de cada persona. Es basa en el model 'Housing First', que l'IMAS va posar en marxa fa cinc anys i que facilita la inserció social mitjançant l'accés a un habitatge. Amb un pressupost d'1.263.000 €, aquest programa aporta primer una estabilització residencial, alhora que ofereix un acompanyament i assessorament tècnic per a fomentar l'autonomia social i laboral dels joves en situació de sensellarisme.

«Un dels objectius marcats és fomentar al màxim l'autonomia i el poder decisiu sobre el pla de vida de les persones que hi participen, a la vegada que es pretén lluitar contra la cronificació del sensellarisme a l'illa, mitjançant el suport i les eines necessàries per aconseguir la plena inclusió social», ha assegurat la vicepresidenta segona de l'IMAS, Magdalena Gelabert.

Per a Maribel Ramos, subdirectora d'HOGAR SÍ, «és una oportunitat única per a generar noves solucions que ajudin a resoldre el problema del sensellarisme. El compromís del Consell afavoreix un procés de transformació necessari del sistema, i posa l'habitatge i les persones en el centre de la solució».

Per l'altra, el programa Derechos a la Vivienda, finançat amb 1.000.000 d'euros, pretén posar les bases d'una nova política social que fomenti una atenció més personalitzada a través d'habitatges en comunitats de veïns, amb l'objectiu d'evitar, així, la institucionalització de la problemàtica. També planteja el desenvolupament d'accions específiques segons les necessitats de cada participant, com poden ser ajudes directes, acompanyament i suport en tasques administratives i digitals, o atenció primerenca per als que fa menys de tres mesos que es troben sense llar.

Dins aquest programa, la direcció insular d'Inclusió Social de l'IMAS ha engegat, en col·laboració amb les direccions insulars d'Atenció Sociosanitària i la d'Atenció Comunitària i Projectes Estratègics, un pla pilot de 'Housing' per a gent gran. Mallorca és l'únic territori que aplica aquesta modalitat del programa. Està previst que hi participin, de forma totalment voluntària, entre 12 i 14 persones majors de 65 anys sense llar, a qui s'ofereix la possibilitat de conviure en habitatges compartits i de desenvolupar el seu dia a dia en un entorn segur, comunitari, digne i independent.

Al respecte, Dámaris Barajas, directora de planificació de Provivienda, ha explicat que «és important aprofitar l'oportunitat que proporcionen aquests projectes i el context actual de finançament per a desplegar polítiques públiques que afermin l'habitatge com un dret per a tothom, sense deixar a ningú enrere».

Aquestes dues iniciatives, per a les quals han unificat esforços un total de 12 administracions públiques d'arreu l'Estat, s'implanten, a més de l'illa de Mallorca, a altres set ciutats: Madrid, Barcelona, Avilés, Gijón, Cartagena, Sevilla i Múrcia.