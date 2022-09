CCOO i UGT exigeixen al Govern de l'Estat espanyol la protecció dels treballadors fins a la pròxima temporada

UGT i CCOO consideren que, enfront dels auguris catastrofistes que de manera intencionada es fan des de determinats sectors, les dades macroeconòmiques i les del mercat laboral dels pròxims mesos no seran molt diferents de la viscuda els anys anteriors a la pandèmia.

S'ha transitat una temporada turística que ha permès ocupar a la gran majoria dels treballadors i treballadores de les illes, amb rècord d'afiliació a la seguretat social i taxes d'atur que confrontaven la plena ocupació, la qual cosa ha originat que sectors amples d'assalariats puguin accedir a prestacions o subsidis durant els mesos que no fan feina.

Malgrat l'anterior, els sindicats apunten la preocupació que suposa el fet de mantenir taxes altes d'inflació, «cosa que llastrarà l'economia de les famílies, ja que amb els preus desbocats de la cistella de la compra i de l'energia es fa impossible cobrir de manera digna les necessitats bàsiques de la vida diària».

Asseguren que, encara que les persones treballadores puguin accedir a les prestacions i als subsidis que els corresponen legalment, aquest augment del cost dels productes i dels serveis dificultarà greument el desenvolupament normal de la quotidianitat pel que fa al consum, cosa que sempre va en detriment de la gent amb més necessitats.

«Si bé és cert que s'han pres mesures per pal·liar les conseqüències econòmiques ocasionades per la guerra a Ucraïna, aquestes resulten insuficients; per la qual cosa, també serà necessari que aquestes mesures -com són les ajudes al transport- es perllonguin, com a mínim, fins al començament de la pròxima temporada» remarquen els dos sindicats.

Enfront d'aquesta situació, UGT i CCOO, exigeixen al Govern de l'Estat espanyol que prengui mesures fermes i potents per tal de protegir a la classe treballadora i a les seves famílies amb ajuts extraordinaris que complementin les prestacions i els subsidis. «Si el govern central no pren aquest tipus de mesures, hauria d'esser el Govern de les Illes Balears l'encarregat de protegir i garantir un nivell d'ingressos mínims per poder transitar aquest hivern sense passar penúries».

En conclusió, els dos sindicats volen insistir en el fet que una fiscalitat equitativa és del tot indispensable perquè les administracions puguin continuar protegint al conjunt de la ciutadania, cosa que té caràcter prioritari, rebutjant d'aquesta manera els discursos poc seriosos i populistes que demanen baixades d'impostos.