L'IMAS lliura els Premis d’Innovació Social 2022

Coordinadora Balear de Persones amb Discapacitat ha estat la candidatura més votada i, per tant, guanyadora del Premi Mascaró en aquesta nova edició dels Premis Consell de Mallorca Innovació Social 2022. Aspace, la Universitat de les Illes Balears, Amadip Esment, l'Associació La nostra Veu, Estel de Llevant i Aspanob han estat la resta d'entitats premiades en la categoria de Premis Innovació Social, mentre que Gori Estarellas i l'Hospital Sant Joan de Déu han rebut una menció especial per la seva trajectòria en aquesta nova edició dels guardons que volen reivindicar la tasca de les entitats del tercer sector social de Mallorca.

Fomentar la igualtat de drets universals a partir d'iniciatives innovadores i adaptades a les noves necessitats reals de la ciutadania ha estat l'objectiu comú de totes les entitats i persones que han estat reconegudes avui per l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) durant l'acte de lliurament dels Premis Consell de Mallorca Innovació Social 2022 que ha tengut lloc al Teatre Principal d'Inca.

La presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera, el conseller de Presidència del Consell, Javier de Juan, la consellera de Drets Socials i presidenta de l'IMAS, Sofia Alonso, juntament amb els vicepresidents de l'IMAS, Jaume Tortella i Magdalena Gelabert, han assistit a aquesta gala, que ha comptat també amb la presència d'autoritats i representants de les diferents administracions i institucions de l'àmbit dels serveis socials de Mallorca.

L'IMAS ha recuperat enguany aquests Premis Consell de Mallorca a la Innovació Social després que hagin estat interromputs durant dos anys a conseqüència de la pandèmia.

«Sou imprescindibles, la vostra feina diària en primera línia ens serveix de guia i d'inspiració a l'hora de dissenyar les polítiques actives per garantir els drets i la igualtat d'oportunitats dels més vulnerables» ha expressat la presidenta Cladera durant l'acte amb relació a la contribució del Tercer Sector a Mallorca. «Mallorca ha avançat en cohesió social i s'han protegit els col·lectius més vulnerables. En el Consell destinam 6 de cada 10 euros a polítiques socials, amb un model centrat en les persones i en col·laboració amb les entitats» ha dit. «Lluitar contra les desigualtats és un camí que hem de continuar fent tots plegats, per arribar a tots els racons de l'illa i a tothom que ho hagi de mester», ha afegit.

En el mateix sentit s'ha expressat la consellera Sofia Alonso en el seu discurs: «Totes les persones que treballau en l'àmbit dels serveis socials us mereixeu ser protagonistes d'un vespre com aquest». La presidenta de l'IMAS ha recalcat «el gran esforç d'adaptació que han fet les diferents entitats perquè han aportat solucions innovadores per donar resposta als reptes socials i a les necessitats que van sorgint a cada moment i especialment durant aquests anys de pandèmia».

L'IMAS ha repartit un total de 48.000 € en aquesta edició dels guardons, als quals s'hi han presentat una trentena de candidatures entre projectes d'actuacions municipals, insulars o de cooperació internacional, desenvolupats des de Mallorca entre els anys 2019-2021 i que han estat exemplars per l'impacte que han tengut sobre la qualitat de vida de les persones; d'estudis, investigacions o publicacions que han promogut l'eficiència, l'agilitat i la sostenibilitat de l'actual sistema dels serveis socials; i campanyes de sensibilització que hagin transmès una imatge positiva dels drets socials i que, alhora, hagin afavorit la implicació de la ciutadania per a afrontar les necessitats, incloses les noves a conseqüència de la COVID-19.

Una dotzena de persones relacionades amb els serveis socials han decidit que les entitats guanyadores d'aquests Premis Consell de Mallorca 2022 siguin:

• Aspace i el Departament d'Infermeria i Fisioteràpia de la Universitat de les Illes Balears, pel projecte Biomarcadors del dolor, amb el qual es vol determinar el grau de dolor que senten persones amb paràlisi cerebral sense capacitat de comunicació cognitiva. En aquest sentit, en el marc d'aquesta iniciativa, es comparen diferents marcadors fisiològics entre dos grups de persones amb diferents tipus de paràlisi cerebral i un altre de persones sense discapacitat per tal de determinar indicadors fisiològics o conductuals que puguin orientar els professionals sobre el dolor que pateixen les persones amb paràlisi cerebral sense comunicació cognitiva-voluntària.

• Amadip Esment, amb Esment guies i ocupació comunitària, projecte que té com a objectiu fomentar la inclusió social de les persones amb discapacitat en la vida quotidiana de les barriades, a partir de la creació i readaptació dels seus serveis des d'un punt de vista comunitari i no purament assistencial. L'organització planteja i treballa en la transformació social a partir de facilitar que els seus usuaris siguin part activa de la comunitat.

• Associació La Nostra Veu, amb el projecte Jo no sóc el meu diagnòstic. Es tracta d'una exposició fotogràfica itinerant que ha comptat amb la participació de professionals i pacients dels hospitals de salut mental de Mallorca. L'exposició vol conscienciar la ciutadania sobre el fet que aquestes persones no han de ser estigmatitzades i definides per la seva malaltia, sinó que cada una d'elles té la seva pròpia personalitat.

• Estel de Llevant, pel projecte T'estim que reivindica la importància de cuidar la nostra salut mental a partir del consum de productes saludables. Concretament, en el marc d'aquesta iniciativa, l'associació contracta persones amb qualque classe de trastorn mental per a cultivar infusions i tes ecològics, de manera que s'ofereix un producte que s'ha produït protegint l'entorn i que contribueix al benestar de tothom, a la vegada que es fomenta la inclusió sociolaboral d'aquestes persones.

• Universitat de les Illes Balears, amb el projecte Re-habitar el barri, que contempla nous mètodes d'intervenció socioeducativa que transformin l'escola i la seva relació amb l'entorn, especialment en contextos perifèrics i en risc d'exclusió social. S'ha realitzat a partir d'un programa artístic al barri de Nou Llevant-Soledat Sud, en el qual s'ha aconseguit promoure les relacions interpersonals, socials i interculturals entre tots els participants.

• Aspanob, per l'Atenció integral per als nins i nines amb càncer i les seves famílies. Des d'Aspanob es gestionen diferents activitats i iniciatives adaptades a les necessitats de totes les famílies de Balears per a poder afrontar cada una de les etapes que es viuen des del diagnòstic i durant el tractament de la malaltia oncohematològica del seu fill o filla.

Igualment, en aquesta edició s'han fet dues mencions especials a:

• Gori Estarellas, per la seva trajectòria professional en defensa dels drets de la infància i de la família així com del personal de l'àmbit socioeducatiu. La implicació en la seva tasca, tant des de l'àmbit privat a entitats com el Grec, com durant la seva etapa com a director insular d'Infància i Família de l'IMAS, l'han convertit en un referent en aquest sector. En aquest sentit, destaca l'elaboració del primer reglament d'acolliment residencial i el Manual de protecció a la infància per part de l'IMAS quan ell era director insular (legislatura 2007-2011). Actualment, està jubilat, però exerceix com a voluntari del Grec a la presó de Palma.

• Hospital Sant Joan de Déu, per la seva contribució a la transformació social amb iniciatives innovadores adaptades a les necessitats de cada moment. Va obrir les portes l'any 1955 i és un dels hospitals més antics de Palma. El seu model assistencial es desenvolupa des de la perspectiva d'una atenció integral, continuada i coordinada. Entre els seus serveis, destaquen els programes sanitaris i socials adreçats als col·lectius més vulnerables que no disposen de recursos o cobertures socials. L'acte d'entrega dels Premis Consell de Mallorca a la Innovació Social ha tengut un clar color mallorquí, amb l'actuació del grup musical Anegats i amb David Ordinas i Maria Eugènia Quetglas com a presentadors. També s'ha volgut donar protagonisme als usuaris i professionals dels diferents serveis de l'IMAS: han participat activament a la gala la que fos directora de la residència sa Riera, que l'IMAS va obrir per atendre persones majors d'altres residències, una persona major que viu a un centre residencial gestionat per la institució insular, dues persones amb discapacitat i un exmenor tutelat, els quals han ajudat a conduir l'acte i entregar els reconeixements.