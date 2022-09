UOB: «Manquen recursos per atendre la diversitat d'alumnat dels centres educatius de les Balears»

La UOB Ensenyament ha remarcat aquest dijous que continuarà posant de manifest «la manca de recursos per atendre a la diversitat d'alumnat dels centres educatius de les nostres illes».

«La Conselleria no deixa d'omplir-se la boca de l'esforç que està fent en la millora de la qualitat educativa, el que indiscutiblement implica augmentar, entre d'altres, els recursos per atendre a la diversitat d'alumnat. No obstant això, la realitat és que els recursos són cada vegada menors donat, entre d'altres, l'augment demogràfic de les Balears», han explicat.

El sindicat apunta que atendre la diversitat implica augmentar els recursos humans, tant d'especialistes (mestres de pedagogia terapèutica, audició i llenguatge, orientació, serveis a la comunitat) com de docents, en general, i és que «aquest ha de ser el punt de partida de la renovació del sistema».

«És cert que les ràtios no són l'única variable que influeixen en els resultats, però sí que són una de les més destacables i la resta, en moltes ocasions, depenen d'aquesta. És, per exemple, el cas del canvi metodològic plantejat per la nova llei educativa. Aquest no és possible sense una major dotació de recursos que permeti, entre d'altres, oferir una atenció més individualitzada i exercir l'acció tutorial correctament. A tot això cal afegir-hi que amb la nova llei educativa l'allau burocràtica és encara major i això minva la necessària dedicació directa a l'alumnat», remarquen.

Per això, la UOB Ensenyament remarca que no deixarà de reclamar el «necessari increment de recursos perquè l'atenció a la diversitat sigui una realitat i no només una promesa. Volem que les quotes de docents es calculin en funció de les necessitats reals dels centres i no dins el despatx del polític de torn».