El Consell anima a participar al Literanit

El conseller de Presidència Javier de Juan, la directora de Literanit, Sofia Moisés i el secretari de la Institució Francesc de Borja Moll, Antoni Mir, han presentat Literanit 2022. De Juan ha valorat positivament aquesta iniciativa que té com a objectiu dur la lectura a llocs i horaris no habituals com els comerços de restauració, els espais públics, museus i altres ubicacions que han d'acollir les activitats programades.

Els representants del Literanit han explicat que el fil conductor d'aquesta quarta edició és la literatura oral, i concretament les rondalles i contes del territori de parla catalana (Illes Balears, Catalunya i el País Valencià).

El lema d'enguany és 'Imaginaris populars: Mites i llegendes' i incideix en la importància de l'oralitat i l'origen popular de les narracions que han estat transmeses de generació en generació.

«És inqüestionable el valor de la literatura per a les persones, per això el Consell torna a donar suport a Literanit que du a diferents municipis de Mallorca la festa de literatura», ha assenyalat de Juan.

Es tracta d'una trentena de propostes diferents, entre presentacions de llibres, xerrades, contacontes, lectures, concerts i d'altres activitats, la meitat de les quals es duran a terme a Mallorca. A més, el Consell aporta a la iniciativa 12.000 euros.

A més de Palma, també hi ha Literanit a Alaró, Santa Maria del Camí, Montuïri, Santa Margalida, Manacor, Bunyola, Llubí i Valldemossa. I fora de Mallorca també a Barcelona, Menorca, Eivissa i Formentera.

A Palma hi ha dos contacontes 'El misteri dels dragons' i 'El drac de na Coca', il·lustrat per Melicotó; un debat 'L'art de provocar. Blai Bonet, Gabriel Ferrater i Joan Fuster', organitzat per la Fundació Mallorca Literària. Una de les novetats d'enguany que és aquest un homenatge als escriptors Joan Fuster i Gabriel Ferrater, en el seu centenari, i Blai Bonet, del qual es compleixen 25 anys de la seva mort.



L'acte Inaugural es durà a terme a Can Balaguer amb pregó a càrrec d'Aina Fullana i manifest per la lectura a càrrec de Sebastià Alzamora i concert del duet Alba Casaramona i Joan Berenguer, amb les projeccions en directe de l'il·lustrador Joan Casaramona.