Els treballadors de Ports IB faran vaga per demanar una pujada de sou

Els treballadors de Ports IB han decidit que faran vaga total el pròxim 2 d'octubre i parcials tots els divendres amb l'objectiu de reclamar una pujada de sou.

Segons han confirmat aquest dilluns des d'UGT, el 85 per cent dels treballadors dels ports de les Illes han votat a favor d'aquestes aturades en un procés que ha durat quatre dies.

En concret, la delegada d'UGT en Ports IB, María Sánchez, ha explicat que cobren sous un 27 per cent més baixos que la resta dels seus companys. «No podem cobrir vacants i baixes perquè la gent no vol treballar perquè cobren menys», ha subratllat.

Sánchez ha destacat que el 76 per cent dels treballadors cobra menys de 18.000 euros bruts a l'any. A més, ha explicat que aquesta pujada salarial només suposaria destinar un 3 per cent dels ingressos de Ports IB. «No tendrem sous enormes, però almanco serien més dignes que ara», ha indicat.

Des d'UGT confien que el conseller de Mobilitat i Habitatge, Josep Marí, accedeixi a reunir-se amb el comitè d'empreses per cercar una solució, ja que aquests treballadors depenen de la Conselleria.