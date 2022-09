Ciutadella reobre al públic el Castell de Sant Nicolau

Una vegada acabades les tasques de restauració dels paraments interiors i exteriors del Castell de Sant Nicolau, l'Ajuntament de Ciutadella ha reobert al públic les seves portes. L'objectiu és fer valdre aquesta fortificació tan emblemàtica, oferint la possibilitat de conèixer la seva història, tan relacionada amb la del nostre municipi.

La construcció, que s'aixeca tot just en la bocana del port de Ciutadella, es troba en el mateix lloc on hi havia una torre més senzilla d'època medieval, i adopta el seu nom per la proximitat d'un oratori que hi havia prop d'allà dedicat a sant Nicolau, que va ser enderrocat a finals del segle XVIII.

La torre actual va ser construïda a les acaballes del segle XVII per protegir el port i les cales més properes i evitar el desembarcament de vaixells enemics després que les esquadres otomanes comandades per Pialí Baixà saquegessin la ciutat l'any 1558. Aquest fet devastador va significar l'inici d'un llarg procés de reconstrucció i recuperació demogràfica i econòmica que es perllongaria durant dècades. Als segles XVII i XVIII es renovaren les murades de Ciutadella, s'aixecaren i reformaren cases, esglésies i convents, i es projectà la construcció d'una nova torre a la bocana del port adaptada a les exigències defensives de l'època.

Passats quasi trenta-dos anys des de la darrera restauració i després d'uns catorze anys de romandre tancat i sense ús, els treballs de conservació i manteniment realitzats han permès, primer, aturar un procés de deteriorament visible a simple vista i, segon, permetre obrir el monument per a visites turístiques i altres usos complementaris.

D'aquesta manera, la torre romandrà oberta des del passat divendres divendres, dia 16 de setembre, i fins al 16 de novembre, concretament de dimarts a dissabtes en horari de tardes (de 16 a 20 hores), i s'oferirà un servei d'atenció i interpretació de l'espai, que es tornarà a reprendre per a la temporada turística de l'any que ve.

Així mateix, a partir del passat 16 de novembre, s'oferiran visites guiades periòdiques obertes al públic en general i també per a grups escolars i entitats. Es té previst que aquestes activitats s'ofereixin prèvia inscripció.

Paral·lelament, el servei de turisme està treballant per dotar l'interior de continguts interpretatius que acompanyin la nova oferta patrimonial. En aquest sentit, la regidora de Turisme, Noemí Camps, destaca que «aquesta reobertura és una oportunitat per completar l'oferta patrimonial i turística existent al municipi, així com per completar tot el treball iniciat amb les rutes mirant la mar que s'ofereixen, des de fa uns anys, amb el projecte 'Enjoy Ciutadella' i que tenen com a objectiu principal posar en valor la nostra costa com a element d'indiscutible valor turístic».