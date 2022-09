La Dragonera bat el rècord estatal de temperatura de l'aigua

La temperatura de l'aigua de la Mediterrània va superar els 31 graus centígrads durant els mesos del trimestre juny-agost, segons les dades recollides per la xarxa de boies de Ports de l'Estat, que va detectar una màxima històrica a la boia de la Dragonera de fins a 31,36ºC el 24 d'agost.

El setembre també va estar marcat per les altes temperatures persistents als mars i s'han registrat valors rècords en diverses boies de les xarxes de mesura de Ports de l'Estat.

Per exemple, s'han revisat diversos registres i s'ha comprovat que a les boies de Ceuta, Cap de Gata, Cap de Palos, València, Tarragona Exterior i Dragonera han superat les temperatures màximes des que varen començar a funcionar, sent, a més, els 31,36 ºC de la boia de la Dragonera el rècord absolut de les xarxes de Ports de l'Estat des que hi ha registres.

L'episodi d'escalfament ha estat més acusat a la Mediterrània, on s'han registrat diversos rècords absoluts, també ha estat notable al mar Cantàbric i les Canàries. En aquestes zones no es varen arribar a marcar valors de rècord històric però sí que s'han superat els màxims associats als mesos de juliol i agost a diverses estacions.

A més, aquest episodi d'altes temperatures de l'aigua persistents durant els mesos de juny, juliol i agost, com calia esperar, ha estat més acusat a la Mediterrània, on s'han assolit els valors més alts a les estacions de mesura.

La boia de la Dragonera, operativa des de l'estiu del 2009, que ja ostentava el rècord històric de temperatura de l'aigua des de l'any 2018, quan va registrar 31,27 ºC, ha tornat a batre aquesta marca dues vegades, en mesurar 31,34 ºC el dia 11 d'agost a les 15 hores i posteriorment en assolir els 31,36 ºC el 24 d'agost a les 15 hores, que queden com el valor registrat més alt de temperatura de l'aigua obtengut per les xarxes de mesura de Ports de l'Estat.