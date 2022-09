Progreso en Verde qualifica «d'aberració» la correguda de toros d'Inca

Una «aberració». Així ha qualificat Progreso en Verde la correguda de toros que se celebrarà a Inca aquest diumenge. Segons el partit animalista, es tracta d'un «nou episodi de maltractament, tortura i mort d'animals a Mallorca, la que diuen que és una illa 'amiga' dels animals».

Segons el partit, la correguda de toros «s'hauria de prohibir». «Si la tauromàquia en si ja és un espectacle sanguinari i vergonyós, les corregudes de toros són d'una baixesa moral sense precedents. Torturar animals fins a la seva mort per a la diversió d'uns pocs malvats no té cabuda en la nostra societat, però la covardia política al nostre país és tan gran que es continua permetent, malgrat que una gran majoria de la ciutadania han mostrat el seu rebuig a aquests actes de tortura i mort animal», ha expressat el partit.

«Què han fet els polítics a Mallorca? Res. En més de set anys on PSOE, MÉS i Podemos han estat en el poder, no s'ha dut a terme cap mesura per a protegir els animals. Tampoc són capaços de fer complir la Llei de toros a la balear i com sempre els animals paguen la seva ineptitud. S'han fet les revisions a la plaça de toros d'Inca?», s'ha demanat Guillermo Amengual, president de la formació animalista.

En aquest sentit, Progress en Verde recolza la concentració antitaurina del col·lectiu animalista ICA prevista per diumenge a partir de les 16.00 hores, davant de la plaça de toros d'Inca.

Galeres de cavalls

D'altra banda, el partit animalista, després de conèixer les intencions dels conductors de les galeres de dur els cavalls a l'escorxador quan es faci el canvi a galeres elèctriques, posa en marxa una campanya per a rescatar els cavalls de les galeres i que gaudeixin «d'una vida com es mereixen en refugis per animals».