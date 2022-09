El projecte Eivissa Bits, d'impuls del català entre els joves de l'illa, culminarà amb una festa musical

La Plataforma per la Llengua presenta el diumenge 25 de setembre, després d'un any de feina, el resultat del projecte Eivissa Bits, finançat amb els 15.000 euros recaptats durant el Giving Tuesday de 2020. Aquest projecte, que va néixer amb el propòsit d'impulsar el català entre el jovent de l'illa, ha permès a més de 530 alumnes de 3r i 4t d'ESO dels instituts de Vila gaudir de tallers d'escriptura i de música durant tot el curs passat i ha culminat amb l'enregistrament d'un recull de cançons.

S'han impartit més de setanta tallers a càrrec de la rapera valenciana Tesa i el músic eivissenc Vicent Marí, Palermet. Se n'han beneficiat estudiants dels instituts sa Blanca Dona, Santa Maria d'Eivissa, Isidor Macabich, sa Colomina i el Col·legi sa Real. A més, els alumnes de sisè de primària de l'Escola s'Olivera de Puig d'en Valls, a Santa Eulària des Riu, també han pogut gaudir d'un taller de rap i de cant pagès perquè varen guanyar un accèssit al concurs Tísner de creació de jocs de català, que organitza la Plataforma per la Llengua.

L'acte de presentació d'Eivissa Bits tendrà lloc a la plaça Antoni Albert i Nieto d'Eivissa entre les 18 h i les 20 h, i inclourà la projecció d'un reportatge sobre el projecte, una exhibició de ball pagès amb la Colla de Portmany, cant pagès a càrrec de la jove cantadora Elena Ribas i la projecció del videoclip d'una de les cançons enregistrades. L'acte clourà amb un concert de la rapera Tesa, que també serà la conductora de l'acte al costat de Vicent Marí, Palermet, i que presentarà el seu darrer treball, Rap d'arrel. A més, membres de la Plataforma per la Llengua i de la comunitat educativa es posaran davant del micròfon per a parlar del que ha suposat Eivissa Bits. L'acte de presentació ha comptat amb el suport del Govern i la col·laboració de l'Ajuntament d'Eivissa.

La cançó del videoclip fa una crida a lluitar contra l'assetjament escolar i recorda a les víctimes que són més fortes del que els pot semblar. A través d'aquest tema, els alumnes animen tothom a compartir el seu patiment i reivindiquen que «si estam tots junts, el bullying s'acabarà». La direcció del videoclip, així com del reportatge que es projectarà a l'inici de l'acte, ha anat a càrrec del periodista Roger Cassany, que ja va dirigir el documentari L'Alguer: un pentagrama com un carrer, produït també per la Plataforma per la Llengua. Cassany també és el responsable d'un documentari que s'estrenarà en els pròxims mesos i que farà una radiografia de la situació de la llengua i del cant pagès a l'illa.

Els tallers d'Eivissa Bits han culminat amb l'enregistrament d'un recull de cançons que es publicarà en els propers dies. Vol ser un primer impuls per a acostar la música en català als joves eivissencs i inclou cançons que parlen de temes que els preocupen. Per a reivindicar la música tradicional, el treball inclou en algunes cançons una base musical feta a partir d'enregistraments de cant pagès i instruments com la flaüta i el tambor. En l'elaboració del recull, hi han participat els dos talleristes, la rapera Tesa i el músic Vicent Marí, Palermet, i hi han col·laborat diferents artistes dels territoris de parla catalana. La coordinació ha anat a càrrec del productor musical Marc Serrats, Xerramequ, mentre que el discjòquei i productor nord-català Raph Dumas s'ha fet càrrec de la producció i la mescla i el músic eivissenc Chelu Garcia ha estat el responsable d'enregistrar les veus dels cantaires.

Eivissa Bits, una contraproposta a l'Ibiza Mix

El nom del projecte, Eivissa Bits, s'ha d'entendre com una contraposició al títol del popular àlbum Ibiza Mix. El nom triat reivindica el topònim tradicional de l'illa i juga amb la paraula bits, que fa referència a l'electrònica, que és justament una de les bases de les cançons, que fusionen música tradicional amb gèneres de base electrònica i de música urbana.

L'ONG del català ja ha estrenat la web del projecte. S'hi publicaran les cançons i el videoclip, així com el reportatge i el documentari d'Eivissa Bits, i s'ha dissenyat amb una estètica trencadora per a facilitar que la reivindicació de la llengua i la cultura tradicional s'associï als valors de la joventut i la modernitat. L'objectiu de l'entitat és que es repeteixi l'èxit del projecte Mans manetes. L'Alguer: paraules, cançons i veus de minyons, que va culminar amb la publicació d'un llibre-disc.