El Govern publica la primera 'Guia dels Fruits i les Llavors dels Boscos de les Illes Balears'

El servei de Gestió Forestal de la conselleria de Medi Ambient i Territori ha elaborat una nova publicació de la col·lecció de la 'Guia dels Boscos de les Illes Balears', aquesta vegada dedicada a les llavors.

Amb el nom 'Guia dels Fruits i les Llavors dels Boscos de les Illes Balears', els tècnics del Servei i l'equip de Xarxa Forestal recopilen, en aquest document, informació sobre el cicle de les llavors i les funcions que desenvolupen.

L'objectiu de la guia és estendre el coneixement del món dels fruits i les llavors de manera extensa i didàctica, ja que aquestes estructures són els estadis més importants en el cicle de reproducció i conservació de les espècies forestals. A més, són elements bàsics de l'alimentació d'éssers vius.

Tal com han indicat des de Medi Ambient, la guia detalla com es formaren els primers fruits i llavors, i com aquestes donaren lloc a l'aparició de plantes. També inclou apartats sobre la dispersió, la germinació, el banc de llavors del Centre Forestal de les Illes Balears (CEFOR) i un glossari de conceptes relacionats.

A més, proposa activitats per assolir els coneixements explicats i una làmina dels fruits i llavors de les principals espècies arbrades i de matolls de les Balears, com el pi, l'alzina, l'ullastre, la savina, la mata, la murta i l'arbocera.

L'edició consta de mil exemplars que seran distribuïts per centres escolars i biblioteques públiques. Els interessats poden demanar una còpia a l'adreça: xarxaforestal@gmail.com. Tot el material editat d'aquesta col·lecció està disponible a través d'aquest enllaç.