El tren i el metro de Mallorca arriben a la xifra històrica de 30.000 usuaris diaris

La implantació de la gratuïtat del tren i el metro a Mallorca i les bonificacions de fins al 72 % en la xarxa d’autobusos TIB per als titulars de la targeta intermodal ha contribuït, de manera important, a la tendència de creixement que registra el transport públic a l’illa des de començaments d’any.

Així ho ha donat a conèixer avui la presidenta del Govern de les Illes Balears, Francina Armengol, que ha visitat les instal·lacions de Serveis Ferroviaris de Mallorca a Son Rutlan, acompanyada del conseller de Mobilitat i Habitatge, Josep Marí; el director general de Mobilitat i Transport Terrestre, Jaume Mateu; el gerent d’SFM, Mateu Capellà, i el gerent de CTM, Maarten van Bemmelen.

Des del passat 1 de setembre, els usuaris de tren i metro gaudeixen de gratuïtat en el seu viatge, fet que s’ha traduït en un estalvi de 310.547 € per als usuaris durant els primers quinze dies que fa que és vigent aquesta mesura i que se sumen a l’estalvi produït pels descomptes de fins al 72 % en la xarxa d’autobusos interurbans.

La presidenta del Govern ha celebrat aquestes dades, que signifiquen que «davant un moment dur per a les famílies d’aquestes illes, tenim la possibilitat d’oferir transport públic gratuït a Mallorca» i que «quan l’Administració aposta pel transport públic, la gent s’hi suma de manera entusiasta».

Francina Armengol també ha agraït la feina «als treballadors d’SFM perquè, tot i l’increment de passatgers, no hi ha hagut incidències». Amb mesures com aquestes, «garantim el dret a la mobilitat de la ciutadania», ha afirmat la presidenta, «i demostram que som un Govern compromès amb la sostenibilitat ambiental i el transport públic».

Un increment del 38 %

Aquest mes de setembre, el transport ferroviari a Mallorca ha assolit noves xifres rècord d’usuaris en un sol dia: el 14 de setembre, 29.964 passatgers es varen moure per l’illa en tren o metro (20.579 en tren i 9.052 en metro), xifra mai abans registrada. Dos dies abans, el 12 de setembre, varen ser 20.215 els passatgers del tren i 8.727 els de metro (un total de 28.942 usuaris del transport ferroviari).

En global, aquesta primera quinzena de setembre, el nombre d’usuaris del tren ha crescut un 33 % respecte del mateix període del 2019, i ha assolit la xifra de 241.631 viatgers. El metro ha incrementat un 7,47 % el nombre de passatgers, fins a 49.684.

La xarxa d’autobusos interurbans també continua registrant importants increments d’usuaris, com ha fet al llarg de l’any, gràcies a les bonificacions que s’apliquen des de l’1 de setembre. El nombre d’usuaris aquests primers quinze dies de setembre ha estat de 922.642, un 41,4 % més que en el mateix període del 2019, en què hi va haver 652.304 viatgers en bus.

En total, aquesta primera quinzena de setembre, 1.214.167 usuaris han viatjat en tren, metro i la xarxa d’autobusos interurbans de Mallorca, un 38 % més que el mateix període del 2019.

La demanda total de bus, tren i metro a Mallorca és el resultat de la suma de mesures implantades des del Govern per afavorir l’accés al transport públic i assolir una mobilitat més sostenible: més servei, més freqüències i un sistema tarifari avantatjós. A aquestes mesures ara se sumen les bonificacions a la xarxa d’autobusos interurbans i la gratuïtat del tren i el metro.