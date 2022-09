L’STEI també es planta davant les noves instruccions d'avaluació «publicades dos dies abans de l’inici de curs, sense negociació prèvia»

«Després d’un curs marcat per l’impacte de la pandèmia, passar fred a les aules i l’elaboració a corre-cuita dels currículums LOMLOE a partir d’esborranys de decret, la gota que ha fet vessar el tassó ha estat la publicació dels criteris d’avaluació dos dies abans de l’inici de curs, sense cap tipus de negociació prèvia». Així ho ha denunciat l'STEI Intersindical aquest divendres.

Per aquests motius, el sindicat s’ha plantat a la Mesa Sectorial i ha exigit un gir de guió a la Conselleria d’Educació. Com a conseqüència d’això, aquesta s’ha compromès a obrir un procés de diàleg per a revisar i modificar els criteris d'avaluació publicats al BOIB de dissabte. Així, tendrà lloc la convocatòria d'una primera Mesa tècnica amb la Direcció General de Planificació i Centres dimecres que ve.

El sindicat ha denunciat, una vegada més, la «manca de negociació» de la Conselleria d'Educació i Formació Professional en qüestions que afecten les condicions laborals del professorat i aspectes rellevants de caire pedagògic; «Un fet que no respecta la normativa vigent», denuncien.

Les instruccions d’avaluació es varen publicar dos dies abans de l’inici de curs, sense cap tipus de consulta amb els representants del professorat, i han generat una allau de dubtes, incertesa i angoixa en els centres educatius entre el professorat, alumnes i famílies. Un fet que s’ha d’afegir al retard en la publicació dels currículums LOMLOE a principis del mes d’agost.

El conseller Martí March s’ha compromès també, a partir de la segona quinzena de setembre, a fer reunions amb els sindicats per a elaborar el segon acord de millora de les condicions socials i laborals del professorat, anunciat en Mesa Sectorial el novembre de 2018. «Hi ha qüestions com la rebaixa de les ràtios, la reducció de l’horari lectiu del professorat, l’increment del pressupost per a educació i la millora de les infraestructures que no poden esperar», remarca l'STEI.