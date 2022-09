Les Illes Balears són el territori de l'Estat amb major taxa de menors condemnats

Les Illes Balears són la comunitat autònoma de l'Estat espanyol amb major taxa de menors condemnats el 2021, amb 10,1 menors infractors per cada 1.000 habitants de 14 a 17 anys, segons les dades publicades aquest dijous per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

En detall, a les Balears 504 menors varen ser condemnats per infraccions penals durant 2021, i 409 tenien nacionalitat espanyola i 95, nacionalitat estrangera; 419 eren al·lots i 85, al·lotes. Per edats, 106 d'aquests menors tenien 14 anys, 118 tenien 15 anys, 134 tenien 16 anys i 146 tenien 17 anys.

Així mateix, 208 varen ser condemnats per un únic delicte i 216 per dues o més infraccions penals (ja siguin delictes o faltes). Per a 322 es va adoptar una única mesura i 182 tenien dues o més mesures adoptades.

Del total de menors condemnats a les Balears, 12 varen ser per delictes sexuals, davant dels 13 del 2020 i els 25 del 2019.

D'altra banda, a les Balears varen ser condemnats 8.946 adults el 2021, 5.930 d'ells de nacionalitat espanyola i 3.016, estrangers. Això dóna una taxa de condemnats de 8,9 per cada 1.000 habitants, superior a l'estatal (7,2).

Aquestes condemnes corresponen a 12.818 delictes, 10.479 comesos per homes i 3.339 per dones. La taxa de delictes és de 12,7 per cada 1.000 habitants adults, la més alta de les CCAA (sense comptar Ceuta i Melilla) davant dels 10,5 delictes per cada 1.000 habitants de mitjana estatal.

Del total de condemnats el 2021 a les Balears, 90 varen ser per delictes sexuals, davant dels 67 del 2020 i els 99 del 2019.