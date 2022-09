El col·loqui 'Salvem la Mediterrània' fomentarà la lluita contra la contaminació de plàstics

El col·loqui 'Salvem la Mediterrània' girarà al voltant de tres grans eixos temàtics, com són «rompre, reciclar i restaurar», amb l'objectiu de fixar una estratègia comuna per lluitar contra la contaminació de plàstics en la Mediterrània.

Segons ha explicat el Consell Econòmic i Social (CES) de les Balears en una nota de premsa, la presentació es durà a terme en Montpeller el pròxim 29 de setembre, en el marc del Fòrum Le Monde Nouveau.

Cal recordar que la xarxa dels Consells Econòmics i Socials de l'Euroregió Pirineus-Mediterrània va signar el 7 de juny de 2019, «preocupats per l'estat de la mar Mediterrània», una declaració conjunta per abordar la contaminació per plàstics, tenint l'objectiu comú de millorar la situació de la mar, cooperant amb l'intercanvi de metodologies, informes i estudis en cada un dels territoris.

En aquest sentit, CES Balears ha detallat que l'objectiu del col·loqui és compartir reptes i experiències, difondre bones pràctiques i agrupar-se per actuar i exercir pressió, així com donar continuïtat a la trobada i fomentar la col·laboració comuna.