El Parlament insta el Govern a incorporar la perspectiva de gènere en el model d'atenció de salut mental

La Comissió de Salut del Parlament de les Balears ha aprovat per unanimitat una Proposició No de Llei (PNL) amb la qual es demana incorporar la perspectiva de gènere en el model d'atenció de salut mental a través del futur Pla Estratègic de Salut Mental, segons ha informat el Grup Socialista.

La PNL, presentada pels grups del Pacte, insta al Govern a incorporar la perspectiva de gènere en el pla estratègic, impulsar la creació de grups de dones i xarxes de suport mutu i fomentar la investigació relacionada amb aquest camp.

També demana a l'Executiu que ofereixi als docents, formacions i recursos per la gestió emocional, que faciliti que les dones amb problemes de salut mental puguin convertir-se en agents de salut actius en el procés de recuperació i que fomenti una major participació de les dones en el teixit associatiu per facilitar la defensa dels seus drets.

La diputada del PSIB Beatriz Gamundí ha considerat imprescindible aquesta passa, ja que «la discriminació que sofreixen les dones amb problemes de salut mental és doble o triple». «Especialment rellevants són l'estigma i l'autoestigma que pateixen les dones amb problemes de salut mental, sent moltes d'elles víctimes d'una doble discriminació: per ser dones i per sofrir un trastorn mental», ha assegurat.

Gamundí ha destacat, en la seva intervenció, que l'Organització Mundial de la Salut també reconeix que ser dona és un factor de risc per tenir un problema de salut mental, quan assenyala que el gènere afecta de manera fonamental a la salut mental en determinar la posició de les dones de desigualtat estructural.