Ja hi ha més de 2.000 sol·licituds per accedir als Bons Joves de Lloguer

Les Balears han registrat un total de 2.000 sol·licituds per accedir al bons joves de lloguer d'ençà que es va obrir la convocatòria a principis del passat mes d'agost.

Així ho ha indicat, durant el ple del Parlament, el conseller de Mobilitat i Habitatge, Josep Marí, en resposta a una pregunta del sobre la política d'habitatge.

Marí ha defensat que des del seu departament treballen «per als que més ho necessiten», com són els joves. En aquest sentit, ha destacat que el 50 per cent dels pisos adquirits per tanteig i retracte són per a aquest col·lectiu, així com el 15 per cent de les promocions d'habitatges nous. «Les polítiques ajuden que la gent més jove pugui tenir una millor manera d'independitzar-se a les Balears», ha dit.

Sobre el bonus jove, ha destacat que ja s'està aplicant a les Illes, amb un total de 2.000 sol·licituds registrades.

Cal recordar que el bonus de lloguer jove consisteix en una ajuda de 250 euros mensuals que poden cobrar durant un màxim de dos anys els joves d'entre 18 i 35 anys inclosos, sempre que tengui una fons d'ingressos regular, que la seva renda no superi tres vegades l'Iprem (24.318,84 euros anuals) i que paguin un lloguer pel seu habitatge habitual o d'una habitació on resideixin de manera continuada.