Presenten el primer Pla d'Igualtat per a «incorporar la perspectiva de gènere» al Consell de Mallorca

Aquest dimarts s'ha presentat el primer pla d'igualtat entre homes i dones del Consell insular de Mallorca. La presidenta del Consell, Catalina Cladera, s'ha reunit amb el conseller d'Hisenda i Funció Pública, Josep Lluís Colom, el conseller de Presidència, Javier de Juan, la directora Insular d'Igualtat i Diversitat, Rosa Cursach, i representants sindicals de CCOO, UGT, STEi i CSIF que ha col·laborat amb l'elaboració d'aquesta eina que té com a objectiu «incorporar la perspectiva de gènere» a tots els àmbits de la institució insular.

De Juan ha destacat el compromís del Consell en «la construcció d'una societat més igualitària començant des de dins» i ha agraït a totes les persones que s'han implicat i han aconseguit treure endavant el primer Pla d'Igualtat de la institució insular.

El Pla ha definit com a objectius estratègics 10 accions que es desenvoluparan a través de més de 40 mesures. Un dels objectius és potenciar la incorporació de la perspectiva de gènere de manera transversal. I per a assolir-ho, entre altres mesures, es crearà una comissió de coordinació dels pressupostos per incorporar la perspectiva de gènere en el procés d'elaboració. I també s'integrarà la perspectiva de gènere en la contractació o l'atorgament de subvencions, ajudes, premis o concursos que tramita el Consell.

Una altra meta és equilibrar els departaments i categories altament feminitzats o masculinitzats. Amb mesures com per exemple incorporar indicadors de gènere en les convocatòries públiques del cos de funcionariat i amb la difusió de campanyes de comunicació dirigides a la ciutadania que potenciï la incorporació de dones al cossos masculinitzats.

Altres de les fites que persegueix aquest nou Pla són integrar la consciència de gènere, de manera transversal, a tota l'activitat de l'organització; garantir la igualtat retributiva i treballar en la construcció d'una cultura que potenciï l'equilibri de la vida personal, familiar i laboral, amb diferents actuacions que inclouen l'elaboració d'una Guia de Conciliació de la vida personal, familiar i laboral.

Determinar l'ús d'una comunicació inclusiva i no sexista en l'àmbit intern i extern o garantir una vigilància de la salut amb perspectiva de gènere són també objectius específics d'aquest pla. Al mateix temps el pla vol garantir un entorn laboral saludable i lliure d'assetjament. Entre les actuacions previstes hi ha la creació del protocol d'assetjament sexual i per raó de sexe.

La directora insular d'Igualtat, Rosa Cursach, ha destacat l'avanç que suposa per al Consell disposar d'aquest pla que incidirà en la qualitat de feina de tota la plantilla del Consell que ara està formada per 1.582 persones, de les quals 649 són dones i 933 homes. «Amb un 41% de presència femenina és una plantilla equilibrada, ara el que fa falta i en el que estam treballant és que tant els homes com les dones que treballen tenguin les mateixes oportunitats i que les actuacions del Consell incorporin dins del sue ADN la perspectiva de gènere totalment integrada», ha dit Cursach.