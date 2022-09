Alternativa: «Reclamam un Decret de reducció de ràtios abans que acabi aquesta legislatura»

Aquest setembre ha començat el primer curs escolar sense restriccions des de l'inici de la pandèmia de la Covid-19 i des del sindicat docent Alternativa han remarcat que durant aquest temps «hem après moltes coses. Per exemple, que la reducció de ràtios ha funcionat».

«Aquests cursos hem après moltes coses. Hem après a fer docència des de casa o a detectar símptomes mèdics. També hem après a treballar amb ràtios més reduïdes i hem vist que ha funcionat», expliquen.

Com apunta el sindicat docent, les ràtios baixes «garanteixen una millor atenció a l’alumnat i una forma més individualitzada de donar aquesta atenció».

A més, Alternativa denuncia que nova llei educativa ha creat entre els docents «un grau incertesa, tant pel fons com per les formes amb què s'ha aplicat; i la seva implementació requereix molt d’esforç i molt de temps per part del professorat».

«Per poder aplicar moltes d’aquestes millores, s’ha d’incrementar notablement el pressupost i la inversió en educació pública tal com preveuen, a llarg termini, les noves lleis d’educació. Si no s’accelera, potser fem tard», remarquen.

Per tal de continuar garantint «la millor atenció possible als nostres alumnes», el sindicat reclama que les ràtios «han de continuar essent reduïdes». Així, Alternativa reclama un Decret de reducció de ràtios abans que acabi aquesta legislatura.