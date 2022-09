Frontera: «Hem d'analitzar les causes de la falta de professionals en el sector turístic i cercar solucions perquè tot està interconnectat»

La presidenta de la Federació Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM), María Frontera, ha apostat per atraure nou talent al sector turístic, així com millorar-ne la formació i capacitació i apropar-lo a la realitat empresarial.

Així ho ha expressat la presidenta de la patronal, aquest dilluns, durant l'acte d'obertura del curs acadèmic 2022-2023 de la Facultat de Turisme de la Universitat de les Illes Balears (UIB), on ha pronunciat el discurs de benvinguda als nous alumnes.

Durant la seva intervenció, Frontera ha reflexionat sobre la «falta de professionals al sector, un fenomen global que ha afectat també altres sectors d'activitat» i ha remarcat que aquest fet «mereix tota la nostra atenció, analitzar les causes i cercar solucions perquè tot està interconnectat».

Després de lloar la decisió dels alumnes de formar-se en turisme, Frontera ha advertit que «el món ha canviat i ja no hi ha espai per a les inèrcies». «Una situació que ens afecta, no només a vosaltres com a estudiants o al claustre de la Facultat, sinó també als empresaris. Si alguna cosa ens ha ensenyat la pandèmia és a aprofitar totes les oportunitats, a no relaxar-se i a ser camaleònics», ha apuntat .

La presidenta de la patronal ha destacat la importància del turisme com a sector que «contribueix al creixement econòmic»i ha considerat que la reactivació de la demanda després de la pandèmia «demostra que Mallorca ha sortit reforçada com a destinació segura».