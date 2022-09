Les Balears necessiten augmentar les reserves d'O- i A- aquesta setmana

Per a disposar d'un nivell de reserves òptim i així atendre correctament tots els pacients que necessiten transfusions, les Illes Balears necessiten que acudeixen almenys 200 persones al dia a donar sang.

La donació de sang és un acte altruista i necessari. Se n'obtenen tres elements: els glòbuls vermells o hematies, encarregats de transportar oxigen i els que donen el color vermell a la sang, les plaquetes, que impedeixen el sagnat, s'amunteguen i formen un tap de protecció alhora que cicatritzen les ferides. Per acabar, el plasma, que és la part líquida de la sang, és ric en proteïnes i és l'encarregat de la coagulació.

El Banc de Sang i Teixits explica que tots els grups sanguinis són necessaris. No obstant això, especialment aquesta setmana, necessiten augmentar les reserves dels grups O- i A-. Per això, posen a disposició de la ciutadania els horaris i llocs on es pot acudir a donar sang aquesta setmana:

Dilluns, 12 de setembre

PALMA. Banc de Sang i Teixits de 08:00h. a 20:30h.

FELANITX. ESTACIO ENOLOGICA de 16:30h. a 21:30h.

SANTA MARIA. CA S'APOTECARI de 16:30h. a 21:30h.

SON SERVERA. CENTRE SANITARI de 16:30h. a 21:30h.

Dimarts, 13 de setembre

PALMA. Banc de Sang i Teixits de 08:00h. a 20:30h.

CONSELL. CA'S TXECO de 16:30h. a 21:30h.

MANACOR. ESPAI NA CAMEL·LA de 16:30h. a 21:30h.

EIVISSA. BANC DE SANG. Edificio J. Hospital Can Misses de 17:00h. a 20:30h.

Dimecres, 14 de setembre

PALMA. Banc de Sang i Teixits de 08:00h. a 20:30h.

INCA. CLAUSTRE SANT DOMINGO-SALA LECTURA de 16:30h. a 20:30h.

PLA DE NA TESA (MARRATXÍ) CA SES MONGES de 16:30h. a 21:30h.

SANTA EULÀRIA. PALAU DE CONGRESSOS de 16:45h. a 20:00h.

Dijous, 15 de setembre

PALMA. Banc de Sang i Teixits de 08:00h. a 20:30h.

INCA CLAUSTRE SANT DOMINGO-SALA LECTURA de 16:30h. a 20:30h.

PORTO CRISTO (MANACOR) CENTRE CULTURAL de 16:30h. a 21:30h.

ALAIOR. ES BANYER de 17:30h. a 21:00h.

Divendres, 16 de setembre

PALMA. Banc de Sang i Teixits de 08:00h. a 20:30h.

BINISSALEM. CENTRE SANITARI de 16:30h. a 21:30h.

POLLENÇA CENTRE SANITARI de 16:30h. a 21:30h.

Dissabte, 17 de setembre

PALMA. Banc de Sang i Teixits de 09:00h. a 13:30h.

PALMA NOVA (CALVIÀ) SALA PALMANOVA de 10:00h. a 14:00h.