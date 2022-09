172.970 alumnes de les Illes Balears comencen el curs escolar aquest dilluns

El curs escolar 2022-2023 comença aquest dilluns 12 de setembre a les Balears amb 172.970 alumnes matriculats en educació infantil, primària, ESO, FP i Batxillerat, segons dades de la Conselleria d'Educació i Formació Professional.

La xifra és una mica inferior a la de l'any passat, quan a principis de curs hi havia matriculats 173.482 alumnes. Aquest curs hi havia 512 alumnes matriculats menys, cosa que la Conselleria atribueix principalment a la baixada de la natalitat.

Amb tot, cal destacar que el procés de matriculació continua obert per a estudis com la Formació Professional o el Batxillerat a distància.

Del total d'alumnes, 51.000 corresponen a centres concertats. Per tipus d'estudis, 28.489 estan en segon cicle d'infantil, 65.967 a Primària, 46.480 a ESO, 2.003 a FP bàsica, 13.265 a Batxillerat, 9.556 a FP de grau mitjà i 7.210 a FP de grau superior.

Per illes, 138.082 corresponen a Mallorca, 13.557 a Menorca, 20.161 a Eivissa i 1.170 a Formentera --sense incloure dades de centres privats no concertats--.

Les classes comencen en un total de 421 centres públics i concertats, amb 16.870 places docents, de les quals 13.069 són de centres públics i 3.811, concertats. Aquest curs hi ha uns 560 professors més que el curs passat.

Principals novetats

La principal novetat per a aquest curs és que serà el primer d'aplicació de la Lomloe o 'Llei Celaá'. Els nous currículums estaran vigents enguany per a tot infantil i els cursos imparells de primària, secundària i batxillerat. Des del març passat uns 1.500 professors han rebut formació sobre els mètodes d'aprenentatge.

Una altra de les novetats és la gratuïtat en 5.274 places de l'etapa 2-3 anys, 3.924 d'elles en la xarxa pública i 1.350 en la complementària, en 158 centres. Aquesta mesura suposarà una inversió de 18,6 milions d'euros, amb una despesa de 2.500 euros per alumne. També s'ha previst un increment en la dotació dels mòduls de les etapes 0-1 i 1-2 anys.

A més, durant aquest curs 2022-2023 els estudiants de Balears deixaran enrere les restriccions derivades de la pandèmia de Covid, si bé els col·legis continuaran amb pràctiques com el filtrat d'aire o la rentada de mans. Així mateix, la pandèmia ha suposat un impuls a la digitalització; s'han comprat 5.000 aules digitals i es repartiran 15.000 dispositius per a famílies vulnerables.

Transport escolar, beques i barracons

D'altra banda, el curs comptarà amb 280 rutes de transport escolar i 351 vehicles, que donen un servei a un total de 139 centres amb 15.492 places. Així mateix, s'ha previst una inversió de vuit milions d'euros aquest curs per a ajudes menjador i de 2,8 milions d'euros per a compra de llibres de text.

El curs escolar arrenca amb 94 aules modulars ('barracons') i amb les licitacions previstes se'n podran retirar una mica més d'una vintena. Durant l'estiu s'han realitzat 64 obres en 60 centres educatius de les Balears per un valor de més de deu milions d'euros, i en l'últim trimestre de 2022 està previst licitar les obres de cinc nous centres: CEIP Inca, CEIP Palma B, CEIP Campos, CEIP Can Picafort i el Conservatori de Menorca.

Han finalitzat les obres a cinc centres nous: CEIP Son Macià, IES Santa Maria, CEIP Ses Plans (Sant Josep de sa Talaia), CEIP Alcúdia i CEIP Sant Ferran (Formentera). A més, aquest curs s'incorporen dos centres al programa pilot per a oferir ESO en centres de primària: Gabriel Vallseca i Aurora Picornell.

El 23 de setembre començarà el curs per als alumnes en cicles formatius bàsics de grau mitjà i superior. Els alumnes de les escoles d'art s'incorporaran a les classes a partir del 29 de setembre, i el 30 de setembre arrenca el curs en centres d'ensenyament d'adults i conservatoris de música i dansa. Finalment, el 4 d'octubre comencen les escoles oficials d'idiomes i ensenyaments esportius.

La tornada a Palma

Quant a la tornada als col·legis a Palma, prevista per a aquest dilluns, la regidoria d'Educació, ha treballat, en col·laboració amb diverses àrees de l'Ajuntament i els centres escolars per a «facilitar uns entorns escolars segurs», dissenyant accessos segurs als centres i posant marxa iniciatives com a cursos o tallers de seguretat viària.

L'àrea de Seguretat Ciutadana, en coordinació amb Educació i Mobilitat Sostenible, ha organitzat, com cada any, l'operatiu de trànsit i seguretat, de manera que la Policia Local, en col·laboració amb la Policia espanyola vetllarà per la seguretat tant en les entrades com en la sortida dels centres.

Per a realitzar el dispositiu de trànsit, les escoles de Palma i els punts de circulació es dividiran en tres categories (A, B, C), segons les necessitats de cobertura establertes. Aquestes categories s'han establert d'acord amb criteris objectius, que atenen el tipus de via, el volum de trànsit, el sentit de circulació, el tipus de semàfor que hi ha a la via, la velocitat màxima establerta i el tipus de centre.

Quant a l'EMT, aquest dilluns, coincidint amb el començament del curs, modificarà els seus horaris, adaptant-los a la demanda de la ciutadania. D'aquesta manera, s'incrementaran les freqüències i la connectivitat als principals corredors de la ciutat, adaptant-se a la mobilitat escolar, és a dir, a aquelles línies que habitualment s'usen per a cobrir zones escolars, reforçant-les en hora punta.

En concret, les línies que augmentaran la seva freqüència de pas seran la L5, que uneix Rafal Nou i Plaça Progés; la L7, que connecta Son Gotleu amb Son Serra, Sa Vileta i Son Vida; la L8, que va de Son Roca a Sindicat; la L12, de Sa Garriga a Nou Llevant; la L24, que uneix l'Antiga Presó amb Nou Llevant; la L29, que connecta Son Espases amb Plaça Progrés; la L39, que va de Son Espases al Palau de Congressos i la L3, del Pont d'Inca a la plaça de les Tortugues --que passa de 20 a 10 minuts de freqüència--.