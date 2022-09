Més d'un centenar de persones es reuneixen a Sineu per debatre estratègies contra la massificació turística

La ciutadania de Mallorca es mobilitza contra la massificació turística. Més d'un centenar de persones s'han reunit aquest dissabte horabaixa a Sineu per debatre estratègies i propostes per a fer front al col·lapse turístic viscut aquest estiu.

Es tracta d'una iniciativa ciutadana, oberta a les entitats socials, però no als partits polítics, que vol cercar solucions conjuntes per tal evitar tornar a viure un estiu com aquest.

Els organitzadors asseguren que estan en contra de les solucions adoptades pels representats polítics illencs, que no han fet res per evitar una massificació que ha afectat el benestar dels residents.

Davant aquesta situació, la reunió d'aquest dissabte ha servit per posar en comú opinions i debatre possibles mesures a adoptar de cara a garantir un turisme sostenible amb el territori i la població.