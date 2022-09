Memòria de Mallorca es reuneix amb Armengol i reivindica la creació de l'Institut Balear de la Memòria

La presidenta del Govern, Francina Armengol, acompanyada del secretari econòmic de Sector Productius i Memòria Democràtica, Jesús Jurado, ha rebut en audiència aquest divendres horabaixa els membres de Memòria de Mallorca: lapresidenta, Maria Antònia Oliver, i la secretària, Tonina Mercadal.

La presidenta de l'Associació Memòria de Mallorca, Maria Antònia Oliver, ha reivindicat la creació de l'Institut Balear de la Memòria.

Segons ha informat Maria Antònia Oliver en una roda de premsa, posterior a la reunió, «la trobada amb la presidenta Armengol ha servit per a posar-li en coneixement la tasca que es duu a terme per part de l'Associació en matèria de memòria democràtica i, també, per a reivindicar algunes qüestions encara pendents a les Balears, tot i ser una comunitat que està fent una molt bona feina en aquest àmbit».

Com a principal reivindicació, ha apuntat la necessitat de crear l'Institut Balear de la Memòria. «La creació d'un Institut de la Memòria s'hauria de treballar en la propera legislatura, ja que creim que és important disposar d'aquest a les Balears, com ja disposen al País Basc i Catalunya, on funciona molt bé, idò donaria moltes eines, per a fer més coses en matèria de Memòria Democràtica de les que ja s'han fet», ha explicat.

Tot i que Oliver també ha reclamat la protecció del Fortí d'Illetes i la creació d'un columbari on dipositar les restes de víctimes no identificades, executades durant el franquisme i la Guerra Civil. Precisament, respecte a aquesta darrera reivindicació, ha explicat que la proposta és que aquest se situï al Mur de la Memòria de Palma, on ja hi ha un memorial amb el nom de totes les víctimes de l'illa de Mallorca i també de les altres illes. A més, és un lloc amb implicació municipal.

«Cal recordar que la fossa més grossa de totes les illes es troba a Palma, on es calcula que hi ha 1.500 persones que varen ser assassinades. Malauradament, no sabem qui són, però s'han exhumat, són víctimes, tenen impactes de bales, disposen d'informe científics i estan numerades», ha explicat i ha afegit que «l'objectiu d'aquest espai, que ja tenen altres comunitats, és tenir un lloc digne, que puguin visitar els escolars, on les famílies se sentin representades».