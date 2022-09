L'actor Toni Gomila protagonitza la nova campanya de Pimeco en què s'agermana el petit comerç amb la cultura

Després de dos anys sense poder dur a terme la campanya 'Viu Mallorquinament' a causa de la crisi provocada per la Covid-19, la Patronal del Petit i Mitjà Comerç, Pimeco, torna a posar en marxa una iniciativa amb la qual, durant anys, es va aconseguir amb molt d'èxit dinamitzar les compres als petits comerços dels diferents pobles de Mallorca.

L'actor i dramaturg Toni Gomila serà el protagonista de la nova campanya 'Viu Mallorquinament 2022' amb un espectacle en el qual es posen a l'alça els valors de comprar al petit comerç. L'objectiu de la campanya, patrocinada pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional a través de Cambra de Comerç, és promocionar les compres als petits comerços de Mallorca, implicant en aquesta promoció els ajuntaments de l'illa.

La campanya consistirà en obsequiar els clients que comprin al petit comerç no amb un objecte, com s'havia fet fins ara, sinó amb un producte cultural, un bé intangible que els portarà a teatres de diferents pobles de Mallorca. «Ens agrada la idea d'agermanar el petit comerç amb la cultura, un altre sector molt castigat per la crisi de la Covid, i fomentar plegats que els consumidors tornin a omplir els teatres de la nostra illa», ha dit Fuster.

Com aconseguir les entrades?

El repartiment de les entrades per a l'espectacle teatral es farà de la manera següent:

Pimeco repartirà vals de 2 entrades per a l'espectacle 'Viu Mallorquinament' de l'actor Toni Gomila entre tots els petits comerços adherits a la campanya. Els comerciants podran decidir si reparteixen aquests vals com a premi a la fidelitat dels seus millors clients o si ho lliuren als clients a partir de compres mínimes (els comerciants podran decidir en cada cas, a partir de quina despesa mínima lliuren els vals).

Els clients interessats en assistir a l'espectacle hauran d'anar a canviar el val que se'ls dona a la botiga, per les entrades, a l'Ajuntament de la localitat on està ubicat el comerç on se li ha donat el val. En el cas d'Inca, les entrades hauran de ser recollides al Teatre Principal i en el cas de Palma, a la seu de Pimeco, al carrer Patronat Obrer, 14. Cada municipi tendrà assignat un nombre d'entrades en funció de l'aforament del teatre municipal respectiu. Es repartiran entrades fins a la fi d'existències.

Dates de l'espectacle

De moment, ja hi ha dates per a l'espectacle a les localitats següents:

5 octubre: Manacor.

6 octubre: Llucmajor.

21 octubre: Lloseta.

22 octubre: Inca.

29 octubre: Sóller.

30 octubre: Porreres.

12 de novembre: Sa Pobla.

13 novembre: Muro

19 de novembre: Santa Maria.

25 novembre: Palma. Teatre del Mar