Salvem Portocolom tanca el camí d'accés a s'Algar per a denunciar la degradació de l'espai natural

«Caravanes, quads, 4x4 turístics, jeeps de lloguer i cotxes en general estan degradant fins a un punt mai vist l'espai natural de s'Algar, una zona protegida litoral de Portocolom d'alt valor ecològic i molt popular entre els residents», així ho ha denunciat Salvem Portocolom aquest dijous.

El conjunt de la finca, coneguda com Es Tancat de sa Torre, és de titularitat pública i, per tant, per a la plataforma la presa de mesures per a aturar la creixent degradació, «que el darrer estiu s'ha accentuat més que mai per la massificació turística que pateix Mallorca i Portocolom en particular» hauria de ser fàcil.

Salvem Portolom denuncia que l'accés rodat en vehicle privat a l'interior d'aquest espai natural provoca: erosió de la zona litoral, pèrdua de qualitat del paisatge, destrucció de la vegetació i biodiversitat de gran interès, pèrdua de qualitat de vida dels residents, escampadissa de residus per l'excés de freqüentació i de gent incívica, renous, pols i molèsties per als residents que s'hi desplacen a peu on en bicicleta, segona línia convertida en un gran excusat ple de defecacions, paper i plàstics, sobretot a la zona del Babo.

L'accés a aquest espai natural comporta caminar només 300 metres des de la zona urbana, on hi ha un aparcament habilitat infrautilitzat, per tant esdevé «una degradació absurda i ben evitable», apunten.

Diferents entitats locals fa 20 anys que demanen aturar el trànsit rodat a motor a aquest espai. «Hem fet propostes a tots els organismes públics (Costes, Ministeri de Medi Ambient, Conselleria de Medi Ambient, Consell de Mallorca, Ajuntament de Felanitx) per escrit i de paraula, amb documents tècnics, amb jornades de neteja, jornades d'educació ambiental... i res ha estat suficient, poc s'ha fet fins ara més enllà de posar algunes grans pedres per evitar que els vehicles ocupin certs espais. La paràlisi de les administracions ha

arribat a un punt insuportable i la zona completament degradada i erosionada ja supera els 4.000 m². Recordam que estam parlant d'un lloc que suposadament està protegit i que hauria de ser tractat com la joia de la corona de Portocolom. Recordam que s'Algar és un espai protegit perquè el poble es va mobilitzar als anys 80 i 90, quan es volia urbanitzar. Salvat de la urbanització sí, però no de la degradació mai no vista», explica Salvem Portocolom.

Per tot plegat, proposen:

1. Tancar el camí a caravanes, quads i cotxes, permetent l'entrada amb vehicles no motoritzats (excepte vehicles d'emergència), a peu i a cavall.

2. Instal·lar banys portàtils a la zona del Babo per evitar que sigui un femer, com ara.

3. Habilitar una zona per a caravanes a l'esplanada de sa Bassa Nova, una zona urbana on hi ha serveis propers, però que Ports Ib té vetada i sense cap ús.